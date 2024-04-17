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Мультишеринг в "Дії" — какие документы смогут отправлять клиенты банков

17 апреля 2024 08:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
В Дії обмен документами с банками будет проходить проще
Смартфон в руке. Фото: pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине правительство одобрило запуск мультишеринга документов через мобильное приложение "Дія". Теперь украинцы в банках смогут отправлять копии и данные не только цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5 и ОК-7.

О том, как будет проходить мультишеринг, рассказали юристы.

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Как будет работать мультишеринг в "Дії"

Сейчас для отправки соответствующего набора документов необходимо отправлять копии электронных документов через "Дію", а копии справок — отдельно. С запуском мультишеринга этот процесс станет гораздо быстрее и проще.

Так, компания будет посылать запрос на несколько документов, а гражданин должен подтвердить его "Дія. Підписом" в мобильном приложении. После этого все необходимые цифровые копии документов будут переданы в учреждение. Все поля в цифровых заявлениях и договорах автоматически заполнятся данными с помощью мультишеринга.

Также юристы объяснили, в чем разница вышеуказанных документов:

  • форма ОК-5 "Индивидуальные сведения о застрахованном лице" — это сформированная индивидуальная информация о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. В ней содержатся данные о сумме заработка для назначения и исчисления/пересчета размера пенсий, а также при начислении больничных, начислении соцвыплат (в частности, доплата к минимальной зарплате) и страховому стажу.
  • форма ОК-7 "Индивидуальные сведения о застрахованном лице" — это сформированная индивидуальная информация о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц.

Там содержатся следующие данные:

  • перечень страхователей, подававших данные о застрахованном лице в систему персонифицированного учета;
  • по каждому из страхователей за каждый месяц, начиная с 2004-го:
  • размер заработка, с которого уплачены страховые взносы;
  • количество дней страхового стажа;
  • отметка об уплате страховых взносов;
  • данные о специальном стаже (при наличии).

Как сообщили в НБУ, согласие клиента на обмен информацией указанным способом является обязательным, и только клиент сможет выбрать, какому банковскому учреждению и какой набор данных он хочет предоставить.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал "Дія" по обновленным правилам. Размер компенсации — 8 тысяч гривен.

Также мы писали, что Национальный банк анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

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