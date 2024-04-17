МВФ спрогнозував, що у 2024 році держборг України зросте до 94%

МВФ. Фото: REUTERS

У 2024 році загальний державний борг України досягне 94% від її внутрішнього валового продукту. У 2021 році державний борг країни складав 48,9% ВВП.

Про це повідомило видання Укрінформ, посилаючись на останній звіт Міжнародного валютного фонду, опублікованим у Вашингтоні директором Фінансового департаменту Віктором Гаспаром.

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У розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що у 2024 році загальний державний борг України досягне 94% від її внутрішнього валового продукту (ВВП). Це число виявилося нижчим за попередні прогнози, які передбачали зростання боргу до 98,6%. Зазначається, що в майбутньому рівень державного боргу не перевищить 100% ВВП.

Прогноз, як зміниться держборг України до 2029 року. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що Україна домовилася з США щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Раніше ми писали, що за два роки повномасштабної війни державний борг України зріс більш ніж наполовину.