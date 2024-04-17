МВФ спрогнозировал, что в 2024 году госдолг Украины вырастет до 94%

МВФ. Фото: REUTERS

В 2024 году общий государственный долг Украины достигнет 94% ее внутреннего валового продукта. В 2021 году государственный долг страны составлял 48,9% ВВП.

Об этом сообщило издание Укринформ, ссылаясь на последний отчет Международного валютного фонда, опубликованного в Вашингтоне директором Финансового департамента Виктором Гаспаром.

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В разделе по странам с развивающимся рынком, а также стран со средним уровнем дохода отмечается, что в 2024 году общий государственный долг Украины достигнет 94% от ее внутреннего валового продукта (ВВП). Это число оказалось ниже предыдущих прогнозов, которые предполагали рост долга до 98,6%. Отмечается, что в будущем уровень госдолга не превысит 100% ВВП.

Прогноз, как изменится госдолг Украины к 2029 году. Фото: Укринформ

Напомним, что Украина договорилась с США по отсрочке выплат по государственному долгу.

Ранее мы писали, что за два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину.