МВФ та Україна досягли певних домовленостей щодо фінансування

Міжнародний валютний фонд. Фото: google.com

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли згоди щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Це може дати змогу на виплату близько 900 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

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Що сказали в МВФ

Як зазначається, через українську стійкість та економічні відновлення у 2023 році голова Міжнародного валютного фонду Гевін Грей зробив заяву щодо фінансування України.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду EFF. Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні", — заявив Гевін Грей.

Що відомо про EFF

За даними матеріалу, чотирирічна угода EFF для України з доступом близько 15,6 мільярдів доларів США була затверджена 31 березня та є частиною пакету міжнародної підтримки для України на 115 мільярдів доларів США. EFF продовжує забезпечувати надійну опору для економічної програми влади.

"Основними цілями програми влади, що підтримується EFF, залишаються підтримка економічної та фінансової стабільності в умовах надзвичайно високої невизначеності, відновлення стійкості боргу та підтримка відновлення України на шляху до вступу до Європейського Союзу (ЄС)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 23 травня розпочала роботу місія із першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ). Робота буде зосереджена на виконанні політичних зобов'язань українського уряду.

Додамо, у квітні в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.