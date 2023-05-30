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МВФ и Украина достигли определенных договоренностей по финансированию

30 мая 2023 19:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
МВФ и Украина достигли определенных договоренностей по финансированию
Международный валютный фонд. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли согласия по пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Это может дать возможность выплатить около 900 миллионов долларов США.

Об этом сообщает прессслужба МВФ.

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Как отмечается, из-за украинской устойчивости и экономических восстановлений в 2023 году глава Международного валютного фонда Гевин Грей сделал заявление о финансировании Украины.

"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне экспертов по первому пересмотру EFF. Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели", — заявил Гэвин Грей.

Что известно о EFF

По данным материала, четырехлетнее соглашение EFF для Украины с доступом около 15,6 миллиарда долларов США было утверждено 31 марта и является частью пакета международной поддержки для Украины на 115 миллиардов долларов США. EFF продолжает обеспечивать надежную опору для экономической программы власти.

"Основными целями программы власти, поддерживаемой EFF, остаются поддержка экономической и финансовой стабильности в условиях чрезвычайно высокой неопределенности, восстановление устойчивости долга и поддержка восстановления Украины на пути вступления в Европейский Союз (ЕС)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что 23 мая начала работу миссия по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ). Работа будет сосредоточена на выполнении политических обязательств украинского правительства.

В апреле в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), который увеличил объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов .

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