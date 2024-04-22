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МВФ выступает за замораживание расходов на социальную сферу

22 апреля 2024 12:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и соцвыплаты — МВФ призвал правительство оптимизировать расходы
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Весной 2024 года правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) обновили Меморандум о сотрудничестве, утвердив новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения соцстандартов в последующие годы.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, обнародованном Министерством финансов.

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Условия пенсионной системы и соцподдержки украинцев

В документе отмечается, что украинское правительство должно наработать концепцию введения дополнительного уровня пенсионной системы в Украине. Однако это может быть реализовано исключительно при наличии соответствующих социально-экономических предпосылок.

В Меморандуме оставили предыдущий вариант подхода к формированию пенсий и социальных выплат. Документ содержит предостережение по повышению пенсий и других расходов на социальную сферу. В фонде считают, что украинское правительство в условиях войны должно тратить на социальное направление как можно меньше средств.

Как известно, сейчас все пенсионные дотации, заработные платы в бюджетной сфере и другие расходы покрывает финансирование западных партнеров Украины. Все средства, поступающие от налогов и сборов в государственный бюджет, тратятся на оборонную сферу. Остальные расходы обеспечиваются за счет международных средств.

 

міжнародні фінанси
Источник: Минфин

Учитывая это, МВФ прописал конкретные условия, касающиеся бюджетных расходов. Согласно подписанному Меморандуму, фонд настаивает на недопущении:

  • введения новых специальных пенсий и лишних льгот,
  • повышения размеров соцвыплат;
  • понижения законодательно утвержденного пенсионного возраста.

Финансирование социальных выплат в 2024 году

По данным Минфина, в январе-марте текущего года из государственного бюджета на социальные выплаты направили 117,3 млрд гривен, в том числе в марте — 40,7 млрд гривен.

Из этой суммы 68 млрд гривен ушло на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда, из них в марте — 22,7 млрд гривен. Также 17,2 млрд гривен направили на малообеспеченных семей, на предоставление льгот и субсидий, из них в марте — 6,6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали об особенностях перерасчета пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля 2024 года. Известно когда поступят повышенные выплаты на счета.

Также мы писали, что Пенсионный фонд обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.

Минфин
МВФ
пенсии
деньги
материальная помощь
соцвыплаты
расходы

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