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На який бізнес чекає допомога від держави: пріоритетні сектори економіки

17 серпня 2023 11:53
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Які сектори економіки держава підтримуватиме пільговими кредитами
Енергетика серед найбільш постраждалих від війни секторів економіки. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Уряд розробляє програму пільгового кредитування великого бізнесу, на кшталт програми кредитування малого та середнього бізнесу "5-7-9".

Представники великих державних підприємств озвучили ексклюзивно для Новини.LIVE своє бачення пріоритетних секторів економіки, яким варто було б надати підтримку з боку держави.

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Основними отримувачами державних пільг, вважають в нещодавно націоналізованому Сенс Банку, мають бути компанії з переліку критичних галузей: енергетика, продовольство, зокрема виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка, виробництво продуктів харчування; мережі, що здійснюють торгівлю такими товарами; компанії зі сфери зернової логістики — елеватори, перевізники тощо.

Однозначно, до програми мають бути долучені компанії, які працюють на військово-промисловий комплекс — починаючи від тих, хто виробляє та постачає взуття й одяг військовим, закінчуючи компаніями, які виготовляють БпЛА.

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Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон вважає, що державну підтримку в першу чергу мають отримати ті сектори економіки, які мають найвищий експортний потенціал, працюють на продовольчу безпеку, а також енергетичний сектор, що є базисним для роботи всіх інших секторів економіки. 

"Потреби в кредитуванні зараз виникають у повному обсязі: це і обладнання, і ремонт та будівництво виробничих приміщень, і модернізація виробництва, і обігові кошти, і навіть створення нових об’єктів та потужностей. Адже протягом повномасштабної війни бізнес-активів зруйновано вже більше ніж на 11 млрд гривень", — зазначає фінансист.

Збитки, які отримали компанії внаслідок воєнних дій, не могли не відобразитись на балансах підприємств, що призводить до базових негативних висновків при ризик-аналітиці. Також виникають проблеми із заставним майном, яке або зруйноване, або вже обтяжене. Без банківського кредитування й підтримки держави, що може виступити гарантом, такі підприємства не мають наразі шансів на відновлення, вважає співрозмовник Новини.LIVE. 

Саме це є причиною того, чому запроваджуватиметься програма державної підтримки великого бізнесу.

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Нагадаємо, на початку війни український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

За даними Мінекономіки, в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" наразі видано 14 538 кредитів на понад 51 млрд грн. Найбільше кредитів (53%) отримали компанії аграрної галузі. 25% припало на торгівлю та виробництво, 13% — на промисловість. Серед регіонів лідерами за сумами укладених договорів є Київ (10%), Львівська (8%), Одеська (7%) та Дніпропетровська (7%) області.

Максимальна сума кредиту — 60 млн грн. Виходячи зі статистики Мінекономіки, середній чек у програмі становить 3,5 млн грн.

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