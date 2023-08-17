Какие сектора экономики государство будет поддерживать льготными кредитами

Энергетика — среди наиболее пострадавших от войны секторов экономики. Фото: google.com

Правительство разрабатывает программу льготного кредитования крупного бизнеса, вроде программы кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9".

Представители крупных государственных предприятий озвучили эксклюзивно для Новини.LIVE свое видение приоритетных секторов экономики, которым следовало бы оказать поддержку со стороны государства.

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Кому следует помогать

Основными получателями государственных льгот, считают в недавно национализированном Сенс Банке, должны быть компании из перечня критических отраслей: энергетика, продовольствие, в частности производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка, производство продуктов питания; сети, осуществляющие торговлю такими товарами; компании из сферы зерновой логистики — элеваторы, перевозчики и т.д.

Однозначно, к программе должны быть приобщены компании, работающие на военно-промышленный комплекс — начиная от тех, кто производит и поставляет обувь и одежду военным, заканчивая компаниями, производящими БПЛА.

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Замглавы правления Ощадбанка Юрий Кацион считает, что государственную поддержку в первую очередь должны получить те сектора экономики, которые имеют наивысший экспортный потенциал, работают на продовольственную безопасность, а также энергетический сектор, базовый для работы всех других секторов экономики.

"Потребности в кредитовании сейчас возникают в полном объеме: это и оборудование, и ремонт, и строительство производственных помещений, и модернизация производства, и оборотные средства, и даже создание новых объектов и мощностей. Ведь в течение полномасштабной войны бизнес-активов разрушено уже больше чем на 11 млрд гривен", — отмечает финансист.

Убытки, полученные компаниями в результате военных действий, не могли не отразиться на балансах предприятий, что приводит к базовым негативным выводам при риск-аналитике. Также возникают проблемы с залоговым имуществом, которое либо разрушено, либо уже обременено. Без банковского кредитования и поддержки государства, которое может выступить гарантом, у таких предприятий нет шансов на восстановление, считает собеседник Новини.LIVE.

Именно это причина того, почему будет внедряться программа государственной поддержки крупного бизнеса.

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Напомним, в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

По данным Минэкономики, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" уже выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн. Больше всего кредитов (53%) получили компании аграрной отрасли. 25% пришлось на торговлю и производство, 13% — на промышленность. Среди регионов лидерами по суммам заключенных договоров являются Киев (10%), Львовская (8%), Одесская (7%) и Днепропетровская (7%) области.

Максимальная сумма кредита — 60 млн грн. Исходя из статистики Минэкономики, средний чек в программе составляет 3,5 млн грн.