На який період можна отримати субсидію

Жінка похилого віку на кухні. Фото: Unsplash

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

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На який період надається субсидія

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Після закінчення терміну отримання субсидії уповноважені органи здійснюють самостійно розрахунок субсидії на наступний період без звернень громадян.

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти протягом місяця уповноважені органи про наступні зміни:

складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;

переліку отримуваних послуг;

зміна виконавця послуг;

про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

набуття право власності на транспортні засоби, житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік на підставі заяви особи.

Громадяни, яким надається житлова субсидія, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг, в незалежності від розміру нарахованої йому субсидії.

Інформацію щодо призначення субсидій можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, хто має право на отримання житлових субсидій.

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