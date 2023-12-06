Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow На какой период можно получить субсидию arrow

На какой период можно получить субсидию

6 декабря 2023 12:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
На какой период можно получить субсидию
Пожилая женщина на кухне. Фото: Unsplash
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Читайте также:

На какой период предоставляется субсидия

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

По истечении срока получения субсидии уполномоченные органы осуществляют самостоятельный расчет субсидии на следующий период без обращений граждан.

Получатели субсидии обязаны уведомлять в течение месяца уполномоченные органы о следующих изменениях:

  • состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;
  • перечня получаемых услуг;
  • смене исполнителя услуг;
  • о совершении одноразовой покупки, приобретения или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;
  • приобретении права собственности на транспортные средства, жилые помещения в городе или поселках городского типа;
  • осуществлении сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

Субсидия при покупке сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по заявлению лица.

Граждане, которым предоставляется жилищная субсидия, обязаны ежемесячно платить стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг, независимо от размера начисленной ему субсидии.

Информацию о назначении субсидий можно узнать в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на получение жилищных субсидий.

Также мы писали о том, кто не имеет права на субсидию.
Разъясняли, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме