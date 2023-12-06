На какой период можно получить субсидию

Пожилая женщина на кухне. Фото: Unsplash

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

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На какой период предоставляется субсидия

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

По истечении срока получения субсидии уполномоченные органы осуществляют самостоятельный расчет субсидии на следующий период без обращений граждан.

Получатели субсидии обязаны уведомлять в течение месяца уполномоченные органы о следующих изменениях:

состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;

перечня получаемых услуг;

смене исполнителя услуг;

о совершении одноразовой покупки, приобретения или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

приобретении права собственности на транспортные средства, жилые помещения в городе или поселках городского типа;

осуществлении сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

Субсидия при покупке сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по заявлению лица.

Граждане, которым предоставляется жилищная субсидия, обязаны ежемесячно платить стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг, независимо от размера начисленной ему субсидии.

Информацию о назначении субсидий можно узнать в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на получение жилищных субсидий.

Также мы писали о том, кто не имеет права на субсидию.

Разъясняли, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.