На какой период можно получить субсидию
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.
На какой период предоставляется субсидия
Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.
По истечении срока получения субсидии уполномоченные органы осуществляют самостоятельный расчет субсидии на следующий период без обращений граждан.
Получатели субсидии обязаны уведомлять в течение месяца уполномоченные органы о следующих изменениях:
- состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;
- перечня получаемых услуг;
- смене исполнителя услуг;
- о совершении одноразовой покупки, приобретения или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;
- приобретении права собственности на транспортные средства, жилые помещения в городе или поселках городского типа;
- осуществлении сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.
Субсидия при покупке сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по заявлению лица.
Граждане, которым предоставляется жилищная субсидия, обязаны ежемесячно платить стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг, независимо от размера начисленной ему субсидии.
Информацию о назначении субсидий можно узнать в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua.
Напомним, Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на получение жилищных субсидий.
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