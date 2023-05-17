Ипотека в Украине — на программу єОселя не хватает средств

Сотрудники строительной сферы. Фото: Freepik

На полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.

Об этом рассказала заместитель главы правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, пишет УНИАН.

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По словам финансистки, в рамках программы "єОселя" на покупку жилья на первичном рынке недвижимости нужно минимум 20-25 млрд гривен. Такой объем средств мог бы удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на жилье от украинских застройщиков.

В общей сложности на льготную ипотеку направлено около 1,3 млрд гривен. Эта сумма может удовлетворить потребности менее 3% от 35 тыс. обращений граждан. При этом программа, по которой можно получить кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20%, сейчас действует только для четырех категорий:

военных;

медиков;

педагогов;

ученых.

Если ее распространят на всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, спрос на кредиты может вырасти в десятки раз.

"Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы", — отметила она.

Какое жилье выбирают украинцы

В то же время, клиенты по льготной ипотеке заинтересованы в покупке объектов с высокой степенью готовности — 80% и выше с вводом в эксплуатацию до конца года. На первичном рынке заемщиков интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40-45 кв. м до 65–70 кв. м по цене в среднем от 1,5 млн до 2 млн гривен.

Около четверти заявок на льготную ипотеку нацелены на новостройки в западных регионах. Главным образом во Львове, Ивано-Франковске, Луцке. Около 34% заявителей хотят приобрести недвижимость в Киеве и области, еще 8% — в Одессе и 6% — в Днепре, около 3% — в Харькове, 24% — в других областях.

Больше о кредитах

Напомним, правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.