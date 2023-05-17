Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow На "єОселю" не хватает финансов: объем средств может покрыть только 3% обращений arrow

На "єОселю" не хватает финансов: объем средств может покрыть только 3% обращений

17 мая 2023 15:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ипотека в Украине — на программу єОселя не хватает средств
Сотрудники строительной сферы. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.

Об этом рассказала заместитель главы правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, пишет УНИАН.

Читайте также:

Сколько нужно денег на "єОселю"

По словам финансистки, в рамках программы "єОселя" на покупку жилья на первичном рынке недвижимости нужно минимум 20-25 млрд гривен. Такой объем средств мог бы удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на жилье от украинских застройщиков.

В общей сложности на льготную ипотеку направлено около 1,3 млрд гривен. Эта сумма может удовлетворить потребности менее 3% от 35 тыс. обращений граждан. При этом программа, по которой можно получить кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20%, сейчас действует только для четырех категорий:

  • военных;
  • медиков;
  • педагогов;
  • ученых.

Если ее распространят на всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, спрос на кредиты может вырасти в десятки раз.

"Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы", — отметила она.

Какое жилье выбирают украинцы

В то же время, клиенты по льготной ипотеке заинтересованы в покупке объектов с высокой степенью готовности — 80% и выше с вводом в эксплуатацию до конца года. На первичном рынке заемщиков интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40-45 кв. м до 65–70 кв. м по цене в среднем от 1,5 млн до 2 млн гривен.

Около четверти заявок на льготную ипотеку нацелены на новостройки в западных регионах. Главным образом во Львове, Ивано-Франковске, Луцке. Около 34% заявителей хотят приобрести недвижимость в Киеве и области, еще 8% — в Одессе и 6% — в Днепре, около 3% — в Харькове, 24% — в других областях.

Больше о кредитах

Напомним, правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас