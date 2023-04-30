Обленерго чекають перевірки після інформації про надприбутки — Енергоатом

Працівник енергетичної галузі України. Фото: dtek-kem.com.ua

НАЕК "Енергоатом" звернувся до енергорегулятора провести позапланові перевірки постачальників універсальних послуг (ПУП). Причиною стали ймовірні завищення споживання електроенергії для отримання додаткового ресурсу безкоштовно в рамках ПСО.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

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Так, НАЕК вирішив звернутися до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням провести масштабну перевірку енергопостачальників.

Положення про спецзобов'язання на ринку електроенергії передбачає безкоштовну передачу е/е постачальникам для забезпечення населення, що дозволяє зберігати пільгові тарифи електрику. Однак через відсутність контролю над розрахунками ПУП обсягів електрики виникають ризики маніпулювання ними. Як припускають в Енергоатомі, постачальники можуть перепродавати отриману е/е з комерційною метою, наприклад, бізнесу за ринковими тарифами.

"Можливі маніпуляції ПУП щодо умисного завищення обсягів споживання електроенергії населенням з метою купівлі таких надлишкових обсягів у "Енергоатому", а також відсутність дієвого контролю створюють ризики для енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану", — пояснюють в НАЕК.

Примітно, що заборгованість постачальників перед Енергоатомом за електроенергію на кінець квітня 2023 року становить 15,5 млрд грн. Водночас самі вони, за даними ЗМІ, у 2022 році змогли наростити свої прибутки удвічі,до 3,8 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію для населення можуть підвищитися вже з 1 червня 2023 року. Ціни можуть різко зрости на 20-30%.

Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.