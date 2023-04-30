Тарифи на електрику можуть змінитися вже влітку

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні тарифи на електроенергію для населення можуть підвищитися вже з 1 червня 2023 року. Ціни можуть різко зрости на 20-30%.

Про це повідомив експерт із енергетичних питань Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Динаміка зміни тарифів

Як зазначає експерт, підвищення може бути "косметичним" задля скорочення касових розривів, зважаючи на те, що в країні триває війна.

Фахівець нагадав, що останнє суттєве підвищення тарифу на електроенергію провели упродовж 2015-2017 років у п’ять етапів. Однак, з моменту останнього підвищення тарифу вартість зросла практично вдвічі. За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін становив 92% з 1 березня 2017 року.

"Дорожчим ставав інтернет, мобільний зв'язок, кабельне телебачення. І правила постачальників цих послуг такі, що, як не заплатиш, то й не отримаєш. Думаю, не помилюсь, якщо припущу, що для середньої сім’ї сумарні витрати на інтернет, телебачення, стаціонарний і мобільний зв’язок можуть у рази перевищувати витрати на електропостачання (за умови централізованого газо- й теплопостачання)", — написав експерт.

За його словами, собівартість виробництва та постачання електрики теж зросла, проте ціна складається з кількох складових. Серед них — вартість електроенергії на ринкових сегментах, тариф на передачу та розподіл електрики, вартість послуг постачальника (Постачальника універсальної послуги, ПУП) та ПДВ.

Він пояснив, що ключовим донором для субсидування тарифу для населення є НАЕК "Енергоатом" і в меншій мірі "Укргідроенерго". Вони, торгуючи власною електроенергією на ринку, збирають кошти, які потім інша державна компанія, "Гарантований покупець", розподіляє серед інших компаній зі згаданого ланцюжка на оплату їхніх послуг.

"Тарифи на передачу ("Укренерго"), розподіл (так звані обленерго) та ПУПів визначаються регулятором (НКРЕКП). І ці тарифи суттєво зросли за минулі роки (як і структура тарифу змінювалася з низки причин), а ціна для населення залишалася майже незмінною. Пересічний споживач, мабуть, буде шокований, що реальна ціна електроенергії для нього здебільшого від’ємна. Або не буде, бо це фактично те, на що деякі категорії громадян чекали", — зазначив Андріан Прокіп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.

Також ми писали, що в Україні тарифи на електроенергію залишаться на колишньому рівні до червня 2023 року. Уряд продовжив пільгову ціну для населення ще на місяць.