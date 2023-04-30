Облэнерго ждут проверки после информации о сверхдоходах — Энергоатом

Работник энергетической отрасли Украины. Фото: dtek-kem.com.ua

НАЭК "Энергоатом" обратился к энергорегулятору провести внеплановые проверки поставщиков универсальных услуг (ПУУ). Причиной стали возможные завышения потребления электроэнергии для получения дополнительного ресурса бесплатно в рамках ПСО.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Читайте также:

Подробности

Так, НАЭК решил обратиться в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) с просьбой провести масштабную проверку энергопоставщиков.

Положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии предусматривает бесплатную передачу э/э поставщикам для обеспечения населения, что позволяет сохранять льготные тарифы на электричество. Однако из-за отсутствия контроля за расчетами ПУУ объемов электричества возникают риски манипулирования ими. Как предполагают в Энергоатоме, поставщики могут перепродавать полученную э/э в коммерческих целях, например, бизнесу по рыночным тарифам.

"Возможные манипуляции ПУУ по преднамеренному завышению объемов потребления электроэнергии населением с целью покупки таких избыточных объемов у "Энергоатома", а также отсутствие действенного контроля создают риски для энергетической безопасности Украины в условиях военного положения", — объясняют в НАЭК.

Примечательно, что задолженность поставщиков перед "Энергоатомом" за электроэнергию на конец апреля 2023 года составляет 15,5 млрд грн. В то же время сами они, по данным СМИ, в 2022 году смогли нарастить свои доходы вдвое, до 3,8 млрд гривен.

Напомним, в Украине тарифы на электроэнергию для населения могут повыситься с 1 июня 2023 года. Цены могут резко вырасти на 20–30%.

Также мы писали, что в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.