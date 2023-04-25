Тарифи на електрику — уряд ухвалив важливе рішення щодо нових цін

Прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Фото: kmu.gov.ua

В Україні тарифи на електроенергію залишаться на колишньому рівні до червня 2023 року. Уряд продовжив пільгову ціну для населення ще на місяць.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду, написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Деталі

Згідно з рішенням, дію чинних тарифів на електроенергію продовжили до 31 травня. Такі зміни внесли в урядову постанову N483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" від 5 червня 2019 року.

Мельничук зауважив, що дію чинних тарифів продовжено з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електроенергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в країні.

Раніше у Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань енергетики та житлово-комунального господарства заявили, що уряду потрібен час для узгодження нових тарифів на електроенергію.

Керівник Комітету Андрій Герус повідомив, що з 1 травня вийти з новим тарифом вже не вдасться, адже остаточне рішення щодо зростання тарифу ще не ухвалене. Потрібен час для узгодження з Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Energy Community, Міністерством енергетики та самого Кабінету міністрів.

До всього — обленерго мають попереджати своїх клієнтів щодо зміни тарифів щонайменше за три тижні до необхідної дати. Цього часу до 1 травня вже немає, тому найвірогідніше, що дату підвищення тарифів відтермінують ще на місяць — до 1 червня, додав посадовець.

Дія чинних тарифів добігає кінця 1 травня 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розповіли, які варіанти підвищення тарифів на електроенергію розглядають. Зокрема, за одним із базових сценаріїв вартість підвищиться максимум до 2,8 грн за кВт-год.

Раніше повідомлялося, що влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.