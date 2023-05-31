На підприємців чекають чималі штрафи — як і за що каратимуть

Розрахунок банківською карткою. Фото: Freepik

З 1 липня 2023 року влада може повернути довоєнну систему оподаткування бізнесу, парламент підтримав відповідний законопроєкт у першому читанні. Серед іншого документ передбачає повернення штрафів за невикористання касових апаратів.

Кого саме стосується та яке передбачене покарання — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Касові апарати для ФОПів

До війни, на початку 2022 року, в Україні запрацювали нові правила, які передбачали обов’язкову наявність касових апаратів для фізосіб-підприємців деяких груп. Підприємцям потрібно було встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Така вимога поширювалась на підприємців другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування для здійснення розрахункових операцій.

Водночас наявність касових апаратів у ФОПів другої та третьої груп була обов’язкова за умови річного обігу у більш ніж 220 мінімальних заробітних плат (1,3 млн гривень).

Незалежно від розміру обігу, РРО чи ПРРО (програмні реєстратори) обов'язкові:

у магазинах та інтернет-магазинах, які реалізують технічно складні побутові товари (це можуть бути плити, котли, печі, інше);

аптеках, аптечних кіосках, медмагазинах, що продають ліки та товари медпризначення;

підприємствах, що надають платні медпослуги;

підприємствах, що займаються продажем ювелірних чи побутових виробів із дорогоцінних металів або каміння.

При цьому касові апарати не були потрібні фізособам-підприємцям першої групи. Йдеться про тих, хто не має найманих працівників, а заробляють від продажу за готівку на ринках чи хто працює за моделлю бізнесу B2B. Проте касовий апарат не потрібен, якщо дохід фізосіб-підприємців не вищий 1 млн грн.

Яке передбачене покарання за порушення правил

Відповідно до статті 17 закону "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахункової операції без касового апарату" розмір штраф такий:

100% від вартості проданих товарів, робіт та послуг з порушеннями (якщо вчинене вперше);

150% від вартості товарів — за наступні аналогічні порушення.

Допомога підприємцям під час війни

У березні 2022 року в Україні ухвалили закон, який передбачав податкові стимули для допомоги бізнесу на час воєнного стану. ФОПам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн надавалась можливість сплати єдиного податку з обороту обсягом 2% за нормами, встановленими для третьої групи, зі звільненням від необхідності сплати податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізосіб-підприємців першої та другої груп потреба сплати єдиного податку стала суто добровільною. Також скасували штрафи та перевірки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними із країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки та залишки на них на запити податківців.