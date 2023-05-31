Предпринимателей ждут немалые штрафы — как и за что будут наказывать

Расчет банковской картой. Фото: Freepik

С 1 июля 2023 года власть может вернуть довоенную систему налогообложения бизнеса, парламент поддержал соответствующий законопроект в первом чтении. Среди прочего документ предусматривает возврат штрафов за неиспользование кассовых аппаратов.

Кого именно касается и какое предусмотренное наказание — читайте в материале Новини.LIVE.

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Кассовые аппараты для ФЛП

До войны, в начале 2022 года, в Украине заработали новые правила, предполагавшие обязательное наличие кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей некоторых групп. Предпринимателям требовалось установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Такое требование распространялось на предпринимателей второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения для расчетных операций.

В то же время наличие кассовых аппаратов у ФЛП второй и третьей групп было обязательно при условии годового оборота в более чем 220 минимальных заработных плат (1,3 млн гривен).

Независимо от размера обращения, РРО или ПРРО (программные регистраторы) обязательны:

в магазинах и интернет-магазинах, реализующих технически сложные бытовые товары (это могут быть плиты, котлы, печи, прочее);

аптеках, аптечных киосках, медмагазинах, продающих лекарства и товары медназначения;

предприятиях, оказывающих платные медуслуги;

предприятиях, занимающихся продажей ювелирных или бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.

При этом кассовые аппараты не требовались физлицам-предпринимателям первой группы. Речь идет о тех, кто не имеет наемных работников, а зарабатывают от продажи за наличные деньги на рынках или кто работает по модели бизнеса B2B. Однако кассовый аппарат не нужен, если доход физлиц-предпринимателей не выше 1 млн грн.

Какое предусмотрено наказание за нарушение правил

Согласно статье 17 закона "О применении РРО в сфере торговли, общепита и услуг, в случае проведения расчетной операции без кассового аппарата" размер штраф таков:

100% стоимости проданных товаров, работ и услуг с нарушениями (если совершено впервые);

150% стоимости товаров — за следующие аналогичные нарушения.

Помощь предпринимателям во время войны

В марте 2022 года в Украине был принят закон, предусматривавший налоговые стимулы для помощи бизнесу во время военного положения.

ФЛП и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн предоставлялась возможность уплаты единого налога с оборота в объеме 2% по нормам, установленным для третьей группы, с освобождением от необходимости уплаты налога на прибыль, НДС и других платежей. Для физлиц-предпринимателей первой и второй групп потребность уплаты единого налога стала чисто добровольной. Также отменили штрафы и проверки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, в связи с войной вынужденных перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Также мы писали, что в 2023 года в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.