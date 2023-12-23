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На скільки збільшилася середня зарплата в Україні за 2023 рік

23 грудня 2023 13:23
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Ірина Шпак
редактор
На скільки збільшилася середня зарплата в Україні за 2023 рік
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У третьому кварталі 2023 року в Україні середньомісячна зарплата зросла на 22,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становила 17 937 гривень. У першій половині цього року зарплатня становила 16 300 гривень.

Про це йдеться в звітах, які оприлюднила Державна служба статистики.

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Зокрема, найвищий ріст цього показника зафіксований у сфері інформації та телекомунікацій — 37 542 гривень (збільшення на 20,3% порівняно з ІІІ кварталом 2022 року), у фінансовому та страховому секторі — 34 189 гривень (зростання на 29,8%) та в авіаційному транспорті — 33 205 гривень (збільшення на 21,9%).

У яких сферах найнижча зарплата

Найнижчі середньомісячні заробітні плати зафіксовані в галузі бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 373 гривень (зростання на 9,9%), у галузі творчості, мистецтва та розваг — 11 503 гривень (збільшення на 7,4%) та в сфері освіти — 12 180 гривень (зростання на 8,2%).

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.

Також ми писали про те, що Кабінет Міністрів затвердив Основні прогнозні макропоказники соціального та економічного розвитку України на період 2024-2026 років. Уряд прогнозує не лише підвищення заробітної плати, а й зниження інфляції.

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