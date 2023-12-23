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На сколько увеличилась средняя зарплата в Украине за 2023 год

23 декабря 2023 13:23
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Ирина Шпак
редактор
На сколько увеличилась средняя зарплата в Украине за 2023 год
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В третьем квартале 2023 года в Украине среднемесячная зарплата выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 937 гривен. В первой половине этого года зарплата составила 16 300 гривен.

Об этом говорится в отчетах, обнародованных Государственной службой статистики.

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В частности, самый высокий рост этого показателя зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 37 542 гривен (увеличение на 20,3% по сравнению с ІІІ кварталом 2022 года), в финансовом и страховом секторе — 34 189 гривен (рост на 29,8%) и в авиационном транспорте — 33 205 гривен (увеличение на 21,9%).

В каких сферах самая низкая зарплата

Самые низкие среднемесячные заработные платы зафиксированы в области библиотечного, архивного и музейного дела — 11 373 гривен (рост на 9,9%), в области творчества, искусства и развлечений — 11 503 гривен (увеличение на 7,4%) и в сфере образования — 12180 гривен (рост на 8,2%).

Что еще нужно знать

Напомним, что в местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.

Также мы писали о том, что Кабинет Министров утвердил Основные прогнозные макропоказатели социального и экономического развития Украины на период 2024-2026 годов. Правительство прогнозирует не только повышение заработной платы, но и снижение инфляции.

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