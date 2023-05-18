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Пенсійний фонд уточнив деталі фінансування соцвиплат у травні

18 травня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як відбувається фінансування у травні
Українські громадяни пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили деталі фінансування соціальних виплат у травні 2023 року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій майже 38 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні триває перерахування грошових коштів громадянам.

"Станом на 17 травня профінансовано: 37,7 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

У фонді зауважили, що з цієї суми 8,3 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 29,4 млрд грн — через уповноважені фінустанови.

Також 2,9 млрд грн перерахували на житлові субсидії та пільги, 1,79 млрд грн — на страхові виплати, зокрема 784,7 млн грн — на оплату лікарняних.

Окрім того, у травні надали 586 тис. послуг громадянам, які звернулися в органи ПФУ.

У квітні Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій громадянам 52,5 млрд гривень.

Раніше у ПФУ повідомили про підготовку проєкту постанови уряду про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Згідно з ним, видатки на пенсійні виплати зростуть. Обсяг доходів фонду становитиме 768,9 млрд грн, що на 23,9% більше проти 2022 роком (620,4 млрд грн).

Більше про пенсії

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

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