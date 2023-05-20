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На сотни гривен больше: кому ПФУ выплачивает более высокие пенсии

20 мая 2023 12:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто получает более высокие выплаты
Пожилая женщина украинской женщины. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в этом году продолжает выплачивать более высокие пенсии некоторым людям преклонного возраста. Речь идет о доплатах в несколько сотен гривен.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Сохранение доплат к пенсии в 2023 году

В прошлом году, принимая Государственный бюджет-2023, правительство не заложило окончательную сумму средств на индексацию и доплаты. Главный финансовый документ страны назвали "военным", где 50% всех расходов предусмотрено на оборону, и только 35% — на социальную сферу.

Однако в начале этого года Кабинет министров Украины (КМУ) принял решение об индексации и сохранении возрастных доплат пенсионерам.

Согласно решению, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет продолжают получать ежемесячные доплаты до основного размера пенсии.

В правительстве заявили, что на выплаты пенсий в этом году предусмотрено около 700 млрд гривен. Денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, доплат и индексаций.

Суммы доплат пожилым людям

В Украине пенсионеров старше 70 лет насчитывается около четырех миллионов человек. Это составляет примерно 40% от общего количества украинских пенсионеров в около 10 миллионов.

Несколько лет тому назад ежемесячную доплату к пенсии назначили гражданам, возраст которых превышает 80 лет. Ее размер был пол тысячи гривен, однако со временем сумму повысили до 570 гривен. Затем ввели доплаты для украинцев, возраст которых 70 и 75 лет.

На сегодняшний день законом предусмотрены следующие доплаты к пенсиям в зависимости от возраста:

  • 570 грн — пенсионерам, в возрасте 80 лет и выше;
  • 456 грн — гражданам, которым 75-80 лет;
  • 300 грн — пенсионерам 70-75 лет.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

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