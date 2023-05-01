Мікрокредити в Україні — НБУ хоче знизити високі ставки

Людина рахує гроші. Фото: Freepik

В Україні можуть знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять з 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Що пропонує Нацбанк

У Національному банку пропонують внести зміни до закону, встановивши граничні норми кредитних ставок. Там пояснюють, що такі норми є усталеною практикою регуляторів у країнах ЄС, Великій Британії та США.

"Максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%", — пояснює регулятор.

Нацбанк пропонує знизити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Для цього Верховна Рада має надати НБУ право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника.

"Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо обирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник сплачує захмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує свої зобов’язання", — пояснили в НБУ.

Ще Нацбанк виступає за запровадження додаткових штрафів за порушення встановлених вимог.

"Питання етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості вже вирішено. Національний банк здійснює постійний нагляд за поведінкою кредиторів та колекторів. А от кредити під понад 1 500% річних — вкрай нездорова практика", — додали в у станові.

Нагадаємо, NovaPay, що належить українському поштовому оператору "Нова пошта" отримала розширену ліцензію від Національного банку України (НБУ). Це дозволить компанії видавати клієнтам власні платіжні карти та пропонувати кредитні програми.

Також ми писали, що українці упродовж минулого року активно повертали заборгованість за мікрокредитами. Хоч за час війни сума таких боргів скоротилась на кілька мільярдів гривень, кількість оформлених мікропозик знову почала зростати, свідчить інформація сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.