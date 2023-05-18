Банки ждут массовые проверки

Здание Национального банка в Киеве. Фото: National Bank Of Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планирует провести до 1 октября 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Причины проверки банков

Как отмечают в пресс-службе, регулятор утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году".

Финучреждения проверят на устойчивость и сделают вывод по результатам следующих этапов:

оценки качества активов банков (кредитов компаний и граждан);

экстраполяции результатов на банковские кредитные операции (при необходимости):

оценки показателей деятельности финучреждения по базовому сценарию вместе с определением уровней нормативов достаточности капиталов.

По утвержденному техническому заданию, до 1 октября проведут первый этап оценки. Во время осуществления третьего этапа задачу дополнят моделью оценки показателей финучреждений по базовому макроэкономическому сценарию, а также его параметрам.

Какие банки попадут под проверки

Проверки коснутся 20 банков, общий объем чистых активов которых превышает 90% активов всей банковской системы:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк;

Смысл банк;

Универсал Банк;

ПУМБ;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

ОТП Банк;

УкрСиббанк;

Креди агриколь банк;

Кредобанк;

А-банк;

Таскомбанк;

Прокредитбанк;

Акционерный банк "Южный";

Банк кредит Днипро;

Банк "Восток";

"МТБ банк";

Правэкс банк.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".