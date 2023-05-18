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Украинские банки ждут массовые проверки: в чем причина

18 мая 2023 09:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки ждут массовые проверки
Здание Национального банка в Киеве. Фото: National Bank Of Ukraine
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планирует провести до 1 октября 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Причины проверки банков

Как отмечают в пресс-службе, регулятор утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году".

Финучреждения проверят на устойчивость и сделают вывод по результатам следующих этапов:

  • оценки качества активов банков (кредитов компаний и граждан);
  • экстраполяции результатов на банковские кредитные операции (при необходимости):
  • оценки показателей деятельности финучреждения по базовому сценарию вместе с определением уровней нормативов достаточности капиталов.

По утвержденному техническому заданию, до 1 октября проведут первый этап оценки. Во время осуществления третьего этапа задачу дополнят моделью оценки показателей финучреждений по базовому макроэкономическому сценарию, а также его параметрам.

Какие банки попадут под проверки

Проверки коснутся 20 банков, общий объем чистых активов которых превышает 90% активов всей банковской системы:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Смысл банк;
  • Универсал Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • ОТП Банк;
  • УкрСиббанк;
  • Креди агриколь банк;
  • Кредобанк;
  • А-банк;
  • Таскомбанк;
  • Прокредитбанк;
  • Акционерный банк "Южный";
  • Банк кредит Днипро;
  • Банк "Восток";
  • "МТБ банк";
  • Правэкс банк.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".

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