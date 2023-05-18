Украинские банки ждут массовые проверки: в чем причина
Национальный банк Украины (НБУ) устроит массовые внеплановые проверки банков. Инспекции планирует провести до 1 октября 2023 года.
Об этом информирует пресс-служба НБУ.
Причины проверки банков
Как отмечают в пресс-службе, регулятор утвердил "Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году".
Финучреждения проверят на устойчивость и сделают вывод по результатам следующих этапов:
- оценки качества активов банков (кредитов компаний и граждан);
- экстраполяции результатов на банковские кредитные операции (при необходимости):
- оценки показателей деятельности финучреждения по базовому сценарию вместе с определением уровней нормативов достаточности капиталов.
По утвержденному техническому заданию, до 1 октября проведут первый этап оценки. Во время осуществления третьего этапа задачу дополнят моделью оценки показателей финучреждений по базовому макроэкономическому сценарию, а также его параметрам.
Какие банки попадут под проверки
Проверки коснутся 20 банков, общий объем чистых активов которых превышает 90% активов всей банковской системы:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Райффайзен Банк;
- Смысл банк;
- Универсал Банк;
- ПУМБ;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- ОТП Банк;
- УкрСиббанк;
- Креди агриколь банк;
- Кредобанк;
- А-банк;
- Таскомбанк;
- Прокредитбанк;
- Акционерный банк "Южный";
- Банк кредит Днипро;
- Банк "Восток";
- "МТБ банк";
- Правэкс банк.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.
Также мы писали, что в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".