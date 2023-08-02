Пальне з РФ — на український ринок знову потрапило підозріле ДП

Заправка авто на АЗС. Фото: Unplush

В Україну надійшла партія дизельного палива, яке може бути вироблене в Росії. Йдеться про пальне, що прибуло з молдавського порту "Джурджулєшти".

Про це повідомляють фахівці профільного порталу Enkorr, посилаючись на українських трейдерів.

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"Підозрілі" партії пального

Як зазначають аналітики, саме в молдавський порт днями була поставлена партія з турецького порту "Мерсін", що вважається найбільшим отримувачем дизелю та газойлів з Росії.

За словами трейдерів, партію у 3,15 тисячі тонн доставило судно Iman Bahram Mammadzadeh під прапором Ліберії.

Згідно з торговельними документами, ULSD відвантажили 23 липня із терміналу Savka Kadoil. Країною походження вказано Туреччину.

За інформацією джерел видання, пальне "сумнівного" походження придбали невеликі українські компанії.

Трейдери припускають, що пальне може бути російським з огляду на низьку вартість.

"Заявлена премія у Джурджулєшти — +$50 до котирування FOB MED, тоді як продукт турецьких НПЗ стане не менше ніж + $120. Це викликає обґрунтовані підозри щодо походження пального", — розповідають вони.

Примітно, що згодом мають надійти нові подібні партії з порту Мерсіна.

Як пишуть експерти, саме цей порт вважається найбільшим отримувачем дизелю та інших газойлів з території РФ. Відомо, що у січні-червні на тлі ембарго на російський ресурс термінали у Мерсіні прийняли 2,13 млн тонн пального з Росії. Тобто частка 18% від всього імпорту РФ.

Посилені перевірки на предмет пального з РФ

Відповідно до рішення уряду, з кінця травня 2023 року всі імпортні партії пального повинні мати сертифікати походження, видані уповноваженими органами країни виробництва чи відправки ресурсу.

Попри такі зміни, митники та учасники ринку заявляють, що часто сертифікати оформлюють у країнах відправки на основі декларування країни походження власником пального, додають експерти.

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Нагадаємо, упродовж наступного місяця кожні два тижні вартість пального зростатиме до двох гривень. Це спричинене подорожчанням нафти у всьому світі.

Раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).