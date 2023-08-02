Топливо из РФ — на украинский рынок снова попало подозрительное ДТ

Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush

В Украину поступила партия дизельного топлива, которое может быть произведено в России. Речь идет о горючем, прибывшем из молдавского порта "Джурджулешты".

Об этом сообщают специалисты профильного портала Enkorr, ссылаясь на украинских трейдеров.

Читайте также:

"Подозрительные" партии топлива

Как отмечают аналитики, именно в молдавский порт на днях была поставлена партия из турецкого порта "Мерсин", который считается самым большим получателем дизеля и газойлов из России.

По словам трейдеров, партию в 3,15 тысячи тонн доставило судно Iman Bahram Mammadzadeh под флагом Либерии.

Согласно торговым документам, ULSD отгрузили 23 июля из терминала Savka Kadoil. Страной происхождения указана Турция.

По информации источников издания, горючее "сомнительного" происхождения приобрели небольшие украинские компании.

Трейдеры предполагают, что горючее может быть российским, учитывая низкую стоимость.

"Заявленная премия у Джурджулешты — +$50 к котировке FOB MED, тогда как продукт турецких НПЗ станет не менее + $120. Это вызывает обоснованные подозрения по происхождению горючего", — рассказывают они.

Примечательно, что вскоре должны поступить новые партии из порта Мерсина.

Как пишут эксперты, именно этот порт считается самым большим получателем дизеля и других газойлов с территории РФ. Известно, что в январе-июне на фоне эмбарго на российский ресурс терминалы в Мерсине приняли 2,13 млн. тонн горючего из России. То есть доля 18% от всего импорта РФ.

Усиленные проверки на предмет горючего из РФ

Согласно решению правительства, с конца мая 2023 года все импортные партии горючего должны иметь сертификаты происхождения, выданные уполномоченными органами страны производства или отправки ресурса.

Несмотря на такие изменения, таможенники и участники рынка заявляют, что сертификаты оформляют в странах отправки на основе декларирования страны происхождения владельцем горючего, добавляют эксперты.

Больше о топливе

Напомним, в течение следующего месяца каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано удорожанием нефти во всем мире.

Ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).