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У Раді пропонують суттєво підвищити акцизи на пальне: деталі законопроєкту

6 червня 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Акцизи на пальне — в Україні подорожчає автогаз та дизель
Заправка автомобіля на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 липня 2023 року на українському паливному ринку можуть подорожчати автомобільний газ та дизельне паливо. Це передбачено законопроєктом №9348 про нові акцизні податки на паливо.

Відповідний проєкт закону внесли у Верховну Раду України (ВРУ).

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Що пропонують депутати

Зареєстрований 1 червня законопроєкт вносить зміни щодо акцизного податку на паливо у Податковий кодекс. Згідно з ним, можуть суттєво підвищитися нові ставки акцизів на автогаз та дизпаливо.

У вересні минулого  року президент підписав закон про часткове повернення акцизного податку на пальне (виняток — пальне на потреби військовослужбовців). Документ про повернення акцизів довоєнного рівня передбачав їх відтермінування до 1 липня цього року. Ставка ПДВ мала повернутися до 20%, а акцизи — до 213 євро та 140 євро за 1 тис. літрів на бензин і дизельне паливо відповідно.

Натомість новий законопроєкт є альтернативою до ухвалених змін минулого року. Згідно з цим документом, акцизи на автогаз та дизель мають зрости більше, ніж були до війни, а на бензини — зменшитися.

Як пояснюють автори, нижча ставка акцизного податку на автогаз більше приваблює споживача порівняно з бензином. Тоді як ринок газу — імпортозалежний, а наявні нафтопереробні потужності можуть повноцінно покрити внутрішній ринок бензинів.

Ініціатор документа — народний депутат зі "Слуг народу" Мар'ян Заблоцький.

Більше про пальне

Нагадаємо, в Україні минулого місяця змінилися ціни на пальне на автомобільних заправних станціях. Зокрема, всі види бензинів та дизельне паливо подешевшали, автомобільний газ подорожчав.

Також ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

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