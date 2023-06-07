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Украинских ФЛП ждут штрафы и проверки: что изменится с 1 июля

7 июня 2023 07:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Изменения для ФЛП от 1 июля — чего ожидать украинским предпринимателям
Отмена льготного налогообложения для ФЛП. Фото: Комментарии
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С 1 июля 2023 года вступит в силу законопроект №8401, который принесет для предпринимателей ряд изменений. В частности, вернутся штрафы и будут отменены льготы по уплате единого налога для ФЛП на 1 и 2 группе и в целом ставку в 2% для ФЛП на 3 группе.

Разбираемся в изменениях, которые будут ждать предпринимателей летом, далее в материале.

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Что меняет законопроект №8401

  • Льгота по уплате единого налога отменяется. С 2022 года ФЛП 1 и 2 группы могли уплачивать единый налог на добровольной основе. С 1 июля 2023 года предприниматели будут платить единый налог.
  • Отмененная льгота — 2% от прибыли для ФЛП 3 группы. ФОПы, которые находятся на этой ставке, будут переведены автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.
  • Возобновление проведения документальных проверок.
  • Штрафы за работу без выдаче чека снова заработают в размере 100-150% от суммы товара, который приобрели без чека. С началом войны правительство разрешило предпринимателям не выдавать чек, штраф не применялся.

 

Изменяющий законопроект №8401
Налоги ФЛП 2023 года. Фото: Фото: google.com

Какие налоговые льготы будут отменены с 1 июля 2023 года

Ожидается, что будет отменено:

  • возможность для ФЛП и юридических лиц являться плательщиками единого налога 3-й группы в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для ФЛП 1-й и 2-й групп не уплачивать единый налог;
  • отказ от документальных проверок;
  • остановка отдельных сроков, определенных налоговым законодательством;
  • не применение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение при уплате ЕСВ и нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Что ждет бизнес после отмены налога 2%

По данным "Опендатабот", по состоянию на 1 мая этого года на двухпроцентную ставку перешли 161, 3 тыс. ФЛП и 38,6 тыс. компаний. Среди тех, кто воспользовался этой возможностью, есть такие крупные компании, как "Эпицентр", "Новая линия", JYSK, "Антошка", "Интерхим", "Галнефтехим", "Интертоп". Дело в том, что переходить могли субъекты хозяйствования с годовым оборотом до 10 млрд. грн.

После 1 июля все "двухпроцентники" вернутся на систему налогообложения, на которой они были до перехода: общую или единый налог по ставке 5%. Если они сразу регистрировались как льготники, то перейдут на общую систему, а на единый налог смогут перейти только в 2024, поскольку в 2023 они уже использовали эту льготу.

Чтобы им остаться на едином налоге бизнес-консультанты советуют до 1 июля добровольно перейти с 2% на 5%. Но они предупреждают, что не все налоговики на местах позволяют это делать, поскольку соответствующие нормы законодательства допускают двойную трактовку.

Александра Томашевская, налоговая консультантка Киевского центра поддержки и развития бизнеса, предупреждает еще об одной опасности — субъекты хозяйствования не смогут вернуться к уплате единого налога 5%, если за время действия льготы они показали оборот, превышающий лимиты для упрощенной системы. В 2023 году это следующие цифры:

  • для предпринимателей на 2-й группе единого налога максимальный объем дохода за год не может превышать 5,6 млн. грн.;
  • для 3-й группы - 7,8 млн грн.

Эти цифры намного меньше 10 млрд грн.

В любом случае ни проверки, ни штрафы, ни восстановление обязательной уплаты налогов для 1-й и 2-й групп не будут касаться прифронтовых территорий. Такие регионы, по всей видимости, до конца военного положения останутся на том режиме налогообложения, на котором есть сейчас.

Напомним, мы писали, что в Украине в мае 2023 г. стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, которые в связи с войной вынуждены перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что Министерство финансов выступило за то, чтобы волонтеры платили налоги в Госбюджет. Они составляют примерно 19,5% сборов.

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