Тарифи на електрику — хто і як платитиме дешевше

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні у червні підвищили тарифи на електричну енергію для населення. Тепер усі українці платитимуть єдиний тариф, незалежно від обсягів споживання (2,64 грн/кВт-год), при цьому залишилась можливість платити дешевше.

Про це ЗМІ розповів голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.

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Як розповів посадовець, на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.

Так, з урахуванням підвищених тарифів "нічний" становитиме 1,32 грн/кВт-год. Користуватися ним можна з 23.00 до 07.00 ранку.

Як налаштувати "нічний" тариф на електрику

"Нічним тарифом" можуть користуватися ті, у кого встановлений двозонний лічильник. Такі прилади можна придбати самостійно або у власного оператора мереж.

Середня вартість лічильників становить 1,5 тис.-3 тис. гривень. Тобто ціна окупиться за приблизно один рік.

Під час установки двозонного лічильника потрібно обов'язково укладати двотарифний договір із електропостачальником.

Для цього необхідно:

написати заяву в обленерго чи структурний підрозділ на встановлення приладу (надати паспорт, ідентифікаційний код, договір з постачальником);

одержати новий договір, а також рахунок;

оплатити встановлення лічильника;

занести лічильник для параметризації (програмування);

упродовж 14 днів постачальник має замінити лічильник.

Ще однією перевагою двозонних лічильників є те, що у них є можливість автоматичної передачі показників постачальнику завдяки системі комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ). Тобто громадянам не потрібно буде щомісяця передавати показники з лічильника.

Нагадаємо, що у Міністерстві енергетики України після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2023 року оцінили можливість другого етапу зростання цін. Під час першого електрика зросла у вартості з 1,44 до 2,64 грн/кВт*год.

Також ми писали, що у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.