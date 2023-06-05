Тарифи на електрику — хто і як платитиме дешевше

Підвищення тарифів на електрику: хто і як платитиме дешевше
В Україні у червні підвищили тарифи на електричну енергію для населення. Тепер усі українці платитимуть єдиний тариф, незалежно від обсягів споживання (2,64 грн/кВт-год), при цьому залишилась можливість платити дешевше.
Про це ЗМІ розповів голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.
Як платити менше
Як розповів посадовець, на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.
Так, з урахуванням підвищених тарифів "нічний" становитиме 1,32 грн/кВт-год. Користуватися ним можна з 23.00 до 07.00 ранку.
Як налаштувати "нічний" тариф на електрику
"Нічним тарифом" можуть користуватися ті, у кого встановлений двозонний лічильник. Такі прилади можна придбати самостійно або у власного оператора мереж.
Середня вартість лічильників становить 1,5 тис.-3 тис. гривень. Тобто ціна окупиться за приблизно один рік.
Під час установки двозонного лічильника потрібно обов'язково укладати двотарифний договір із електропостачальником.
Для цього необхідно:
- написати заяву в обленерго чи структурний підрозділ на встановлення приладу (надати паспорт, ідентифікаційний код, договір з постачальником);
- одержати новий договір, а також рахунок;
- оплатити встановлення лічильника;
- занести лічильник для параметризації (програмування);
- упродовж 14 днів постачальник має замінити лічильник.
Ще однією перевагою двозонних лічильників є те, що у них є можливість автоматичної передачі показників постачальнику завдяки системі комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ). Тобто громадянам не потрібно буде щомісяця передавати показники з лічильника.
Нагадаємо, що у Міністерстві енергетики України після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2023 року оцінили можливість другого етапу зростання цін. Під час першого електрика зросла у вартості з 1,44 до 2,64 грн/кВт*год.
Також ми писали, що у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.