Штрафы до 300 тыс. грн — что нужно знать о проверках счетчиков

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Об этом рассказал юрист Роман Симутин.

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Штрафы после проверки счетчиков

По словам юриста, облгазы, проводя плановые проверки, временно снимают и забирают коммунальные счетчики. Многотысячные штрафы выписываются в случаях, когда обнаружат вмешательство потребителей в работу приборов.

Размеры штрафов облгазов разные и могут достигать 300 тысяч гривен. Учитывая это, украинцев предупреждают, что специалист газовой службы в случае совершения поверки счетчика должен упаковывать снятый прибор в специальный опломбированный пакет. В акте должно быть указано, что счетчик обновили.

В то же время, если у компании нет счетчика для замены, нужно отказаться от проведения поверки, ведь коммунальные счета без фактически установленного прибора могут быть выше в разы. Плановую проверку счетчиков должны проводить каждые восемь лет.

Юрист привел пример из практики, когда один из потребителей уже несколько лет судится с облгазом за выписанный штраф в размере 60 тыс. грн. Хотя, как утверждает он, компания в 2007 году сама меняла прибор 1997 года выпуска, однако в 2018 году заподозрила якобы самовольно замененную пломбу и обвинила в несанкционированном вмешательстве в работу счетчика. Потребителю не удалось доказать, что сам облгаз менял счетчик, ведь много лет назад потерял акт замены.

"Представители облгаза без объяснений сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 года изготовления не соответствует пломбе завода производителя, потому что она датирована 2007 годом. Не сообщив владельцу, они провели экспертизу, во время которой установили факт вмешательства, а также несоответствие пломбы дате изготовления счетчика", — подчеркнул специалист.

Что известно о поверках счетчиков

Недавно в Украине вернули поверки счетчиков. Это нужно сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода, то есть до середины июля 2023 года. Согласно постановлению правительства, проверят счетчики воды, природного газа, электрической энергии, а также теплосчетчики.

В случае, если не будет сделано проверку, поставщики услуг имеют право начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению ресурса.

Такие требования распространяются на всю территорию Украины кроме оккупированных населенных пунктов "горячих точек".

Напомним, на фоне обновления тарифов сохранили "ночной тариф", благодаря которому украинцы могут экономить на оплате. Такая возможность есть у владельцев двухзонных счетчиков.

Также мы писали, что в Центре исследования энергетики заявили, что повышение тарифов проблемы украинской энергосистемы не решатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.