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Надбавки до 100 тис. грн: Рада зробила крок до повернення доплат військовим

30 травня 2023 14:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нові доплати військовим — законопроєкт пройшов перше читання
Військовослужбовці української армії. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає альтернативну систему доплат військовим української армії. Надбавки призначатимуть залежно від часу виконання бойових чи спеціальних завдань.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Що передбачає законопроєкт

Проєкт закону №9342 передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовці щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду. Йдеться про такі розміри:

  • від 30 тис. до 100 тис. грн — пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, визначених урядом;
  • 6 тис. грн — військовим строковикам;
  • 6 тис. грн — тимчасово непридатним та особам, які отримали травму, каліцтво під час бойових дій
  • 2,35 тис. грн — курсантам військових вузів.

"Законопроєкт (9342) ухвалений за основу! Це означає, що буде друге читання. Як другий автор законопроєкту, буду робити все, щоб він був прийнятий якнайскоріше!", — написав Гончаренко.

Варто зауважити, що авторами проєкту закону виступили, зокрема, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко та спікер ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Раді зареєстрували законопроєкт від парламентської робочої групи щодо нових виплат військовим.  Також документ передбачає збільшення терміну відпусток.

Також ми писали, що з 1 лютого доплати у 30 тисяч гривень скасували для тих, хто перебуває далеко за межами бойових дій. Однак згодом ухвалили законопроєкт №8312, який передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.

 

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