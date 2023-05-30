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Надбавки до 100 тыс. грн: Рада сделала шаг к возврату доплат военным

30 мая 2023 14:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новые доплаты военным — законопроект прошел первое чтение
Военнослужащие украинской армии. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий альтернативную систему доплат военным украинской армии. Надбавки будут назначаться в зависимости от времени выполнения боевых или специальных задач.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Что предполагает законопроект

Проект закона №9342 предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащие будут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение. Речь идет о таких размерах:

  • от 30 тыс. до 100 тыс. грн — пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, определенных правительством;
  • 6 тыс. грн — военным срочникам;
  • 6 тыс. грн — временно непригодным и лицам, получившим травму, увечья во время боевых действий
  • 2,35 тыс. грн — курсантам военных вузов.

"Законопроект (9342) принят за основу! Это означает, что будет второе чтение. Как второй автор законопроекта, буду делать все, чтобы он был принят как можно скорее!", — написал Гончаренко.

Следует отметить, что авторами проекта закона выступили, в частности, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и спикер ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее мы писали, что в Раде зарегистрировали законопроект от парламентской рабочей группы по новым выплатам военным. Также документ предусматривает увеличение срока отпусков.

Также мы писали, что с 1 февраля доплаты 30 тысяч гривен отменили для тех, кто находится далеко за пределами боевых действий. Однако впоследствии принятый законопроект №8312, который предусматривает лишь факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

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