Пенсії в Україні — частина громадян отримає доплату у 500 грн у червні

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким пенсіонерам передбачені додаткові виплати у червні 2024 року. Йдеться про надбавку до пенсійної виплати, яку надаватимуть щомісячно громадянам, які досягли певного віку.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Скільки додадуть до пенсії у червні 2024 року

"Доплати існують в країні не перший рік. Їх виплачують щомісячно пенсіонерам, котрі досягають відповідного віку: 70, років, 75, 80 років. Тобто у разі досягнення особою цього віку їй одночасно без звернення встановлюється ця доплата", — розповіли у ПФУ.

За українським законодавством, українські пенсіонери можуть розраховувати на доплату до пенсії, починаючи з 70 років. Максимальна надбавка становитиме 570 гривень. Суми такі:

пенсіонери, котрі досягли 70-річного віку — 300 гривень;

пенсіонери у віці від 75 до 80 років — 456 гривень;

пенсіонери від 80 років — 579 гривень.

Надбавка після 70, 75 та 80 років є щомісячною, особисто звертатися для оформлення цієї суми не потрібно. Для такої доплати існує одна умова — загальний розмір пенсії не може бути більший за 10,34 тис. гривень.

Інші доплати до пенсії у червні

Також у червні будуть призначені інші доплати до пенсії, за якими теж не треба звертатися. Зокрема, йдеться про доплату "дітям війни". Їх встановили автоматично у 2007 році.

Є підвищення та надбавки, для яких людині потрібно буде подати документи та відповідну заяву. Зокрема, йдеться про "надбавки на непрацездатних неповнолітніх дітей". Їх призначають у разі, якщо громадянин, що отримує пенсію за віком, виховує неповнолітню дитину і не працює. У такому випадку треба звернутися до ПФУ. У 2024 році сума становить 150 гривень.

У разі, якщо пенсія призначена за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби (для військовослужбовців), то для них передбачена доплата у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також передбачена доплата для самотніх громадян, яким більше 80 років, і вони потребують догляду. Вони можуть у 2024 році оформити надбавку у сумі 944 грн. Така норма діє згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським пенсіонерам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують виплачувати пенсію на поточний рахунок. Проте для тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, існують інші процедури та вимоги.

Ми також писали, що держфінустанова Ощадбанк спростила процедуру ідентифікації особи власника рахунку для пенсіонерів-переселенців. Йдеться про тих, кому зупинили виплату пенсій через ігнорування вимоги підтвердити дані.