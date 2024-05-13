Пенсии в Украине — часть граждан получит доплату в 500 грн в июне

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым пенсионерам предусмотрены дополнительные выплаты в июне 2024 года. Речь идет о надбавке к пенсионной выплате, которую будут предоставлять ежемесячно гражданам, достигшим определенного возраста.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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"Доплаты существуют в стране не первый год. Их выплачивают ежемесячно пенсионерам, достигающим соответствующего возраста: 70, лет, 75, 80 лет. То есть в случае достижения лицом этого возраста ему одновременно без обращения устанавливается эта доплата", — рассказали в ПФУ.

По украинскому законодательству украинские пенсионеры могут рассчитывать на доплату к пенсии, начиная с 70 лет. Максимальная прибавка составит 570 гривен. Суммы такие:

пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста — 300 гривен;

пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен;

пенсионеры от 80 лет — 579 гривен.

Прибавка после 70, 75 и 80 лет ежемесячная, лично обращаться для оформления этой суммы не нужно. Для такой доплаты существует одно условие — общий размер пенсии не может быть больше 10,34 тыс. гривен.

Другие доплаты к пенсии в июне

Также в июне будут назначены другие доплаты к пенсии, за которыми тоже не нужно обращаться. В частности, речь идет о доплате "детям войны". Их установили автоматически в 2007 году.

Есть повышение и надбавки, для которых человеку нужно будет подать документы и соответствующее заявление. В частности, речь идет о "надбавках на нетрудоспособных несовершеннолетних детей". Их назначают в случае, если гражданин, получающий пенсию по возрасту, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и не работает. В таком случае следует обратиться в ПФУ. В 2024 году сумма составляет 150 гривен.

В случае если пенсия назначена по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (для военнослужащих), то для них предусмотрена доплата в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также предусмотрена доплата для одиноких граждан старше 80 лет, и они нуждаются в уходе. Они могут в 2024 году оформить прибавку в сумме 944 грн. Такая норма действует согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства".

Что еще стоит знать

Напомним, украинским пенсионерам, оставшимся на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, продолжают выплачивать пенсию на текущий счет. Однако для тех, кто получал пенсию по Укрпочте, существуют другие процедуры и требования.

Мы также писали, что госфинучреждение Ощадбанк упростило процедуру идентификации личности владельца счета для пенсионеров-переселенцев. Речь идет о тех, кому остановили выплату пенсий из-за игнорирования требования подтвердить данные.