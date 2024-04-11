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Надбавки от 300 грн — военные пенсионеры получат доплаты

11 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и надбавки — бывшие военные получат доплаты от 300 грн
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.

Об этом сообщает пресс-центр фонда.

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Доплаты от 300 грн для бывших военных

Как отмечают в Пенсионном фонде, речь идет о возрастных доплатах к пенсии тем, кому исполнится 70, 75 и 80 лет. Их назначают автоматически, а размер надбавок следующий:

  • для граждан в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;
  • для лиц от 75 до 80 лет включительно — 456 гривен;
  • для украинцев от 80 лет — 570 грн.

Таким образом, украинские военные пенсионеры начиная с 70 лет будут получать больше.

В ПФУ отметили, что согласно законодательству возрастные доплаты устанавливают пенсионерам независимо от того, какой вид пенсии был назначен. Не влияет также на это право продолжительность страхового стажа и факт работы граждан.

При этом есть одно важное условие, согласно которому доплаты не назначают пожилым пенсионерам. Общий размер пенсии с учетом всех повышений, индексации и разных надбавок не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Особенности назначения пенсий для военных

В Украине насчитывается более 544 тыс. военных пенсионеров, которым выплачивают по закону максимально не больше десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В этом году это 23,61 тыс. грн. в месяц, поскольку он вырос с 2,09 тыс. до 2,36 тыс. грн.

Военные имеют право на пенсии по выслуге лет. Их назначают лицам, уволившимся с военной службы по достижении 45-летнего возраста, при наличии 25 лет стажа, из которых минимум 12 лет и 6 месяцев — служба.

Размеры пенсий за выслугу 20 лет и больше:

  • за 20 лет — 50% от суммы денежного довольствия;
  • за каждый год выслуги более 20 лет — приплюсуют 3% от денежного довольствия;
  • 25 лет и старше, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба — 50%.

Плюс дополнительно 1% за каждый полный год стажа более 25 лет.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть больше 70% от суммы денежного довольствия.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом планового повышения пенсионных выплат не будет. Однако с июня 2024 года часть граждан все же получит суммы значительно выше.

Ранее сообщалось, что в ПФУ рассказали, как осуществляют перерасчет пенсий граждан, продолжающих работать, в 2024 году. Назвали составляющие и формулу расчета.

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