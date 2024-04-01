Держбюджет України — загальні надходження у березні були рекордними

Американська валюта в руках. Фото: Bloomberg

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів, якими були надходження до держбюджету України у березні. Нардеп підкреслив, що зовнішня допомога минулого місяця була рекордною за всю історію.

Про це Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

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Внутрішні надходження до бюджету

У повідомленні сказано, що за підсумками березня 2024 року загальні внутрішні надходження до державного бюджету становили 202 млрд гривень. А саме:

Від Державної податкової служби становили 107,1 млрд грн;

Від Держмитслужби 49,7 млрд гривень;

Від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 45,2 млрд грн.

Нардеп також зауважив, що через блокування кордону державний бюджет втратив майже 6,5 млрд грн.

Зовнішня допомога

За словами Железняка, зовнішня допомога Україні у березні 2024 року була рекордною за всю історію. Минулого року до держбюджету надійшло 9 млрд доларів (353 млрд грн) від наступних донорів:

ЄС — 4,9 млрд дол.;

Канада — 1,5 млрд дол.;

Світовий банк — 1,4 млрд дол.;

МВФ — 880 млн дол.;

Японія — 230 млн дол.

"Таким чином у березні 2024 поставлено абсолютний рекорд по загальним надходженням у бюджет: 555 млрд грн", — резюмував нардеп.

Джерело: t.me/yzheleznyak

Що ще треба знати

Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни державний борг України зріс більш ніж наполовину. Станом на кінець лютого 2024 року він становив 5 490,1 млрд грн, або 143,7 млрд доларів. Основний приріст держборгу відбувся за рахунок залучення зовнішніх офіційних пільгових кредитів.

Ми також повідомляли, що за попередньою оцінкою Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%, а номінальний становив понад 6,5 трлн грн. У доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним обмінним курсом номінальний ВВП склав 178,8 млрд доларів (проти 162 млрд доларів у 2022 році, 199,7 млрд доларів у 2021 році).