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Поступление в госбюджет Украины — Железняк подвел итоги марта

1 апреля 2024 12:02
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Ирина Шпак
редактор
Госбюджет Украины — общие поступления в марте были рекордными
Американская валюта в руках. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк рассказал, какими были поступления в госбюджет Украины в марте. Нардеп подчеркнул, что внешняя помощь в прошлом месяце была рекордной за всю историю.

Об этом Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

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Внутренние поступления в бюджет

В сообщении говорится, что по итогам марта 2024 года общие внутренние поступления в государственный бюджет составили 202 млрд гривен. А именно:

  • От Государственной налоговой службы составили 107,1 млрд. грн;
  • От Гостаможслужбы 49,7 млрд грн;
  • От продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 45,2 млрд грн.

Нардеп также отметил, что из-за блокирования границ государственный бюджет потерял почти 6,5 млрд грн.

Внешняя помощь

По словам Железняка, внешняя помощь Украине в марте 2024 года была рекордной за всю историю. В прошлом году в госбюджет поступило 9 млрд долларов (353 млрд грн) от следующих доноров:

  • ЕС — 4,9 млрд дол.;
  • Канада — 1,5 млрд дол.;
  • Всемирный банк — 1,4 млрд дол.;
  • МВФ — 880 млн дол.;
  • Япония — 230 млн дол.

"Таким образом в марте 2024 года поставлен абсолютный рекорд по общим поступлениям в бюджет: 555 млрд грн", — резюмировал нардеп.

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Источник: t.me/yzheleznyak

Что еще нужно знать

Напомним, за два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину. По состоянию на конец февраля 2024 года он составил 5490,1 млрд грн, или 143,7 млрд долларов. Основной прирост госдолга произошел за счет привлечения внешних официальных льготных кредитов.

Мы также сообщали, что по предварительной оценке Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился на 5,3%, а номинальный составил более 6,5 трлн грн. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному обменному курсу номинальный ВВП составил 178,8 млрд долларов (против 162 млрд долларов в 2022 году, 199,7 млрд долларов в 2021 году).

госбюджет
Ярослав Железняк
Налоговая служба
финансовая помощь
таможня
бюджет
деньги

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