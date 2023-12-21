Газопостачання в Україні — Нафтогаз звернувся до власників нових квартир

Нафтогаз чекає від власників нових квартир оновлених договорів
У газопостачальній компанії "Нафтогаз" зробили важливе повідомлення тим громадянам, які придбали нове житло. У разі переїзду необхідно правильно укласти договір про газопостачання.
Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.
Оновлення договорів на газопостачання
Як зазначають фахівці компанії "Нафтогаз", щоб правильно оформити нову угоду на газопостачання, потрібно дотримуватися порад спеціальної покрокової інструкції.
1) Для початку необхідно знайти ЕІС-код, який, як правило, починається з "56ХМ...". Такий код зазвичай міститься у рахунках за спожитий природний газ чи розподіл газу.
2) Далі необхідно зібрати такий перелік документів:
- індивідуальний податковий номер;
- паспорт (документ, що засвідчує особу);
- документ, де міститься підтвердження права власності на житло;
- заява на приєднання;
- договір співвласника, якщо житло є власністю двох чи більше власників.
Водночас, шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті компанії gas.ua.
3) Після цього потрібно зібрати та передати пакет документів одним із таких варіантів:
- надіслати фото документів на електронну пошту [email protected];
- надіслати копії документів по пошті на адресу "ТОВ "ГК "Нафтогаз України";
- особисто звернутися з оригіналами документів, окрім заяви, у найближче відділення банку.
4) Після подачі заявки потрібно перевірити оновлені дані в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua чи в наступному друкованому рахунку за спожитий природний газ.
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