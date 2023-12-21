Газопостачання в Україні — Нафтогаз звернувся до власників нових квартир

Комунальні платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" зробили важливе повідомлення тим громадянам, які придбали нове житло. У разі переїзду необхідно правильно укласти договір про газопостачання.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Як зазначають фахівці компанії "Нафтогаз", щоб правильно оформити нову угоду на газопостачання, потрібно дотримуватися порад спеціальної покрокової інструкції.

1) Для початку необхідно знайти ЕІС-код, який, як правило, починається з "56ХМ...". Такий код зазвичай міститься у рахунках за спожитий природний газ чи розподіл газу.

2) Далі необхідно зібрати такий перелік документів:

індивідуальний податковий номер;

паспорт (документ, що засвідчує особу);

документ, де міститься підтвердження права власності на житло;

заява на приєднання;

договір співвласника, якщо житло є власністю двох чи більше власників.

Водночас, шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті компанії gas.ua.

3) Після цього потрібно зібрати та передати пакет документів одним із таких варіантів:

надіслати фото документів на електронну пошту [email protected];

надіслати копії документів по пошті на адресу "ТОВ "ГК "Нафтогаз України";

особисто звернутися з оригіналами документів, окрім заяви, у найближче відділення банку.

4) Після подачі заявки потрібно перевірити оновлені дані в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua чи в наступному друкованому рахунку за спожитий природний газ.

Джерело: ГК Нафтогаз

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