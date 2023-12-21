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Нафтогаз чекає від власників нових квартир оновлених договорів

21 грудня 2023 14:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Газопостачання в Україні — Нафтогаз звернувся до власників нових квартир
Комунальні платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" зробили важливе повідомлення тим громадянам, які придбали нове житло. У разі переїзду необхідно правильно укласти договір про газопостачання.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Оновлення договорів на газопостачання

Як зазначають фахівці компанії "Нафтогаз", щоб правильно оформити нову угоду на газопостачання, потрібно дотримуватися порад спеціальної покрокової інструкції.

1) Для початку необхідно знайти ЕІС-код, який, як правило, починається з "56ХМ...". Такий код зазвичай міститься у рахунках за спожитий природний газ чи розподіл газу.

2) Далі необхідно зібрати такий перелік документів:

  • індивідуальний податковий номер;
  • паспорт (документ, що засвідчує особу);
  • документ, де міститься підтвердження права власності на житло;
  • заява на приєднання;
  • договір співвласника, якщо житло є власністю двох чи більше власників.

Водночас, шаблон заяви та згоди співвласника можна знайти на сайті компанії gas.ua.

3) Після цього потрібно зібрати та передати пакет документів одним із таких варіантів:

  • надіслати фото документів на електронну пошту [email protected];
  • надіслати копії документів по пошті на адресу "ТОВ "ГК "Нафтогаз України";
  • особисто звернутися з оригіналами документів, окрім заяви, у найближче відділення банку.

4) Після подачі заявки потрібно перевірити оновлені дані в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua чи в наступному друкованому рахунку за спожитий природний газ.

 

Нафтогаз
Джерело: ГК Нафтогаз

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Нагадаємо, група "Нафтогаз" розповіла, скільки сплатила до державної казни податків. Йдеться про період — січень-листопад 2023 року.

Також ми писали, що в ГК "Нафтогаз України" розповіли про можливість повернення коштів споживачам природного газу. Отримати гроші українці зможуть у разі помилки під час оплати за "блакитне паливо".

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