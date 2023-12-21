Газоснабжение в Украине — Нафтогаз обратился к владельцам новых квартир

Нафтогаз ждет от владельцев новых квартир обновленных договоров
В газоснабжающей компании "Нафтогаз" сделали важное сообщение тем гражданам, которые приобрели новое жилье. В случае переезда необходимо правильно заключить договор о газоснабжении.
Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.
Обновление договоров на газоснабжение
Как отмечают специалисты компании "Нафтогаз", чтобы правильно оформить новое соглашение на газоснабжение, нужно следовать советам специальной пошаговой инструкции.
1) Для начала необходимо найти ЕIС-код, который, как правило, начинается с "56ХМ...". Такой код обычно содержится в счетах за потребленный природный газ или распределение газа.
2) Далее необходимо собрать следующий перечень документов:
- индивидуальный налоговый номер;
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- документ, где содержится подтверждение права собственности на жилье;
- заявление на присоединение;
- договор совладельца, если жилье является собственностью двух или более собственников.
В то же время шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте компании gas.ua.
3) После этого нужно собрать и передать пакет документов одним из следующих вариантов:
- прислать фото документов по электронной почте [email protected];
- прислать копии документов по почте по адресу "ООО "ГК "Нафтогаз Украины";
- лично обратиться с оригиналами документов, кроме заявления в ближайшее отделение банка.
4) После подачи заявки следует проверить обновленные данные в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный природный газ.
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Также мы писали, что в ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".
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