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Нафтогаз ждет от владельцев новых квартир обновленных договоров

21 декабря 2023 14:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газоснабжение в Украине — Нафтогаз обратился к владельцам новых квартир
Коммунальные платежи в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" сделали важное сообщение тем гражданам, которые приобрели новое жилье. В случае переезда необходимо правильно заключить договор о газоснабжении.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Как отмечают специалисты компании "Нафтогаз", чтобы правильно оформить новое соглашение на газоснабжение, нужно следовать советам специальной пошаговой инструкции.

1) Для начала необходимо найти ЕIС-код, который, как правило, начинается с "56ХМ...". Такой код обычно содержится в счетах за потребленный природный газ или распределение газа.

2) Далее необходимо собрать следующий перечень документов:

  • индивидуальный налоговый номер;
  • паспорт (документ, удостоверяющий личность);
  • документ, где содержится подтверждение права собственности на жилье;
  • заявление на присоединение;
  • договор совладельца, если жилье является собственностью двух или более собственников.

В то же время шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте компании gas.ua.

3) После этого нужно собрать и передать пакет документов одним из следующих вариантов:

  • прислать фото документов по электронной почте [email protected];
  • прислать копии документов по почте по адресу "ООО "ГК "Нафтогаз Украины";
  • лично обратиться с оригиналами документов, кроме заявления в ближайшее отделение банка.

4) После подачи заявки следует проверить обновленные данные в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный природный газ.

 

Нефтегаз
Источник: ГК Нафтогаз

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Напомним, группа "Нафтогаз" рассказала, сколько уплатила в государственную казну налогов. Речь идет о периоде — январе-ноябре 2023 года.

Также мы писали, что в ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".

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