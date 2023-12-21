Газоснабжение в Украине — Нафтогаз обратился к владельцам новых квартир

Коммунальные платежи в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" сделали важное сообщение тем гражданам, которые приобрели новое жилье. В случае переезда необходимо правильно заключить договор о газоснабжении.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Как отмечают специалисты компании "Нафтогаз", чтобы правильно оформить новое соглашение на газоснабжение, нужно следовать советам специальной пошаговой инструкции.

1) Для начала необходимо найти ЕIС-код, который, как правило, начинается с "56ХМ...". Такой код обычно содержится в счетах за потребленный природный газ или распределение газа.

2) Далее необходимо собрать следующий перечень документов:

индивидуальный налоговый номер;

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

документ, где содержится подтверждение права собственности на жилье;

заявление на присоединение;

договор совладельца, если жилье является собственностью двух или более собственников.

В то же время шаблон заявления и согласия совладельца можно найти на сайте компании gas.ua.

3) После этого нужно собрать и передать пакет документов одним из следующих вариантов:

прислать фото документов по электронной почте [email protected];

прислать копии документов по почте по адресу "ООО "ГК "Нафтогаз Украины";

лично обратиться с оригиналами документов, кроме заявления в ближайшее отделение банка.

4) После подачи заявки следует проверить обновленные данные в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в следующем печатном счете за потребленный природный газ.

Источник: ГК Нафтогаз

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