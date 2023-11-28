Оплата рахунків — Нафтогаз може повернути гроші клієнтам

Комунальні квитанції. Фото: gazukr.com.ua

У ГК "Нафтогаз України" розповіли можливість повернення коштів споживачам природного газу. Отримати гроші українці зможуть у разі помилки під час оплати за "блакитне паливо".

Про це поінформували у NaftogazUA.

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Детальніше про повернення коштів

Як повідомили у компанії, трапляються такі помилки під час оплати за газ:

клієнти не вказують номер особового рахунка;

українці помиляються у цифрах;

споживачі вносять чужий рахунок.

У Нафтогазі пояснюють, що ситуацію можна виправити. У такому разі потрібно:

написати заяву в довільній формі на повернення переплати;

зробити чітку фотографію чека з помилковою оплатою;

передати одним зі способів: е-пошта, звичайна пошта.

У разі, якщо гроші потрібно повернути на банківську картку, то в такому випадку треба надіслати довідку з реквізитами банку.

Якщо кошти треба перенести на підкорегований особовий рахунок — необхідно надати заяву про відповідне перенесення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна компанія "Нафтогаз України" має намір посилити енергетичну безпеку за рахунок кредитних коштів. Відповідну угоду уклали з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Ще українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях. Однак цього ще можна уникнути.