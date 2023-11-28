Оплата рахунків — Нафтогаз може повернути гроші клієнтам

Нафтогаз поверне гроші деяким українцям — деталі
У ГК "Нафтогаз України" розповіли можливість повернення коштів споживачам природного газу. Отримати гроші українці зможуть у разі помилки під час оплати за "блакитне паливо".
Про це поінформували у NaftogazUA.
Детальніше про повернення коштів
Як повідомили у компанії, трапляються такі помилки під час оплати за газ:
- клієнти не вказують номер особового рахунка;
- українці помиляються у цифрах;
- споживачі вносять чужий рахунок.
У Нафтогазі пояснюють, що ситуацію можна виправити. У такому разі потрібно:
- написати заяву в довільній формі на повернення переплати;
- зробити чітку фотографію чека з помилковою оплатою;
- передати одним зі способів: е-пошта, звичайна пошта.
У разі, якщо гроші потрібно повернути на банківську картку, то в такому випадку треба надіслати довідку з реквізитами банку.
Якщо кошти треба перенести на підкорегований особовий рахунок — необхідно надати заяву про відповідне перенесення.
Що ще варто знати
Нагадаємо, державна компанія "Нафтогаз України" має намір посилити енергетичну безпеку за рахунок кредитних коштів. Відповідну угоду уклали з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Ще українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях. Однак цього ще можна уникнути.
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