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Нафтогаз хочет принудительно взыскать с РФ 5 млрд долларов за убытки в Крыму

23 июня 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нафтогаз хочет принудительно взыскать с РФ 5 млрд долларов за убытки в Крыму
Деньги в руках. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Группа "Нафтогаз", вместе с пятью своими аффилированными компаниями, подала в американский суд заявление о признании решения Арбитражного трибунала в Гааге. Данное решение обязывает РФ выплатить 5 миллиардов долларов вместе с процентами в качестве компенсации за ущерб и утрату имущества в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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В компании уточнили, что такой шаг был сделан, потому что арбитражные решения можно привести в исполнение посредством судебного принуждения. В свете Нью-Йоркской конвенции 1958 года "Нафтогаз" вправе инициировать процесс признания и принудительного исполнения решения в странах, где расположены активы РФ, уточнили в компании.

"Поскольку Россия не выполнила добровольно обязательства по выплате средств, предусмотренных решением арбитража, мы намерены воспользоваться всеми доступными инструментами для взыскания этих средств. На данный момент мы работаем над этим в США и других странах с соответствующими юрисдикциями", — сказал глава Нафтогаза Андрей Чернышов.

В соответствии с американским законодательством, признание арбитражного решения является обязательным, если суд не определил наличие ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания, или исполнения арбитражного решения, предусмотренных Нью-Йоркской конвенцией.

Проценты за просрочку выплаты средств, предусмотренных арбитражным решением, продолжают начисляться до момента полного выполнения обязательств по решению суда.

Нафтогаз
Сообщение Нафтогаза. Фото: скриншот

Напомним, что предприятия группы "Нафтогаз" обнародовали сумму налоговых отчислений в государственный бюджет с начала 2023 года. Компания продолжает считаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Также сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" в рамках озвученных планов обойтись без импортного природного газа во время отопительного сезона 2023/24 — запустил новую мощную скважину на востоке страны. В этом году там намерены пробурить еще пять новых.

 

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