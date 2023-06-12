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Платежки на газ за май: Нафтогаз сделал важное предупреждение

12 июня 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные счета на газ за май — Нафтогаз сделал важное предупреждение
Коммунальные платежи за газ. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая предоставляет услуги 98% населения, рассказали о том, что уже сформировали и разослали обновленные коммунальные счета за потребленный ресурс в мае текущего года. Также отметили, что рассчитаться стало проще — это можно сделать в терминалах самообслуживания Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Facebook.

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Как оплатить новые счета

В Нафтогазе отметили, что в общей сложности есть несколько способов получить новую коммунальную платежку. Легче всего — на официальном сайте компании в личном кабинете. Однако теперь услуги доступны в терминалах самообслуживания партнера Нафтогаза — Ощадбанке.

Благодаря сервису можно оперативно получить нужную платежку и произвести расчет за потребленное "голубое топливо" сразу в терминале.

Теперь клиенты могут формировать и печатать:

  • счета за потребленный природный газ;
  • акты сверки расчетов;
  • справки об отсутствии долга.

При этом услуга бесплатна для клиентов Нафтогаза. Для того чтобы воспользоваться, нужно просто ввести лицевой счет, а также фамилию на экране терминала. После оплаты сформированный документ можно распечатать.

Также в компании обнародовали ссылку на карту с ближайшими терминалами Ощадбанка.

Ранее в Нафтогазе отметили, что компания начала сотрудничать с колл-центрами "Газсети". Теперь клиенты всю необходимую информацию могут передавать более качественно, как заявлено. Услугу внедрили на базе сервиса my.gas.ua.

Больше о платежках

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что украинцев предупредили о том, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нафтогаз Украины".

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