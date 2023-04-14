Отопительный сезон в Украине завершен — в Нафтогазе рассказали о подготовке к следующей зиме

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: naftogaz.com

Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов, который был сверхсложным из-за российской агрессии. На 14 апреля всех украинских потребителей отключили от отопления.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, информирует его пресс-служба.

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Итоги и планы

По словам Чернышева, прошлая зима стала самой сложной за все время независимости Украины. Полученный опыт поможет пройти достойно и следующую зиму, не позволив врагу оставить украинцев без света и тепла, убежден он.

Глава компании добавил, что Нафтогаз уже начал подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Тарифы на газ

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. В частности, власти хотят повысить стоимость природного газа.

По словам первого заместителя главы Комитета парламента по вопросам энергетики Алексея Кучеренко, украинцам власти готовят европейские тарифы на энергоносители в связи с повреждением объектов энергосистемы от российских атак.

"Хотим мы или не хотим, объединение нашей энергетической, газотранспортной системы, объединение рынков означает одно: к нам приходят европейские цены на энергоносители", — пояснил он.

Как сообщали в Комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам энергетики и ЖКУ, в частности, уже существует рыночная цена в 16 гривен за кубический метр. Если ее сначала установят только для теплокоммунэнерго, это станет проблемой для мэров городов в том, как покрывать тарифы.

Ранее в Комитете Рады по вопросам энергетики и ЖКУ после отопительного сезона также должна подорожать электроэнергия и вода.

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.