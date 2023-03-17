Опалювальний сезон — у деяких містах України почали вимикати опалення

Відповідне рішення ухвалила Кременчуцька міськрада

В Україні деякі міста завершують надскладний опалювальний сезон 2022-2023. Відповідне рішення ухвалила Кременчуцька міська рада.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

Деталі рішення

Як зазначається, опалення вимкнуть у навчальних закладах Кременчуцької громади.

Відповідно до проєкту рішення, яке підтримав виконкомом міськради, у суботу, 18 березня, припинять подавати тепло у приміщення шкіл та дитячих садків громади.

Тільки у двох закладах опалення не вимикатимуть. Йдеться про Кременчуцьку гімназію № 21 та "Інклюзивно-ресурсний центр №1".

У Кременчуці опалювальний сезон житлових будинків стартував за графіком — 25 жовтня 2022 року. Органи місцевого самоврядування мають право ухвалювати рішення про початок та припинення опалювального сезону, зважаючи на погоду. Опалення мають вимикати, якщо середньодобова температура повітря вища за +8 градусів протягом трьох днів.

Що рекомендує влада

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Андрій Герус виступив із пропозицією завершити опалювальний сезон 2022/2023 у деяких містах наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Як пояснив посадовець, це заощадило б ресурси для наступної зими.

За його словами, потрібно зважати на підвищення температури та поступово завершувати опалювальний сезон, де це можливо.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. З огляду на прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та заощадити енергоресурси, у тому числі газ", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" раніше заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

Також ми писали, що за інформацією Нацкомісії з тарифів, підвищення тарифів можливе після завершення опалювального періоду. Йдеться, зокрема, про електроенергію та воду.