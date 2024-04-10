Тарифы могут вырасти вдвое — Нафтогаз озвучил сумму долгов

Газовый вентиль. Фото: Reuters

Мининфраструктуры предложило правительству продлить в год действующую стоимость газа для теплоснабжающих предприятий ради сдерживания роста цен для бытовых потребителей. Однако из-за катастрофического снижения платежей и роста долгов существует реальная угроза финансового дефолта "Нафтогаза Украины".

Об этом пишет издание "Главком".

Читайте также:

Старые тарифы на новый отопительный сезон

Речь идет о продлении до 15 апреля 2025 года действия режима ПСО — возложения спецобязанностей на Нафтогаз для сдерживания подорожания ресурса для бытовых потребителей.

Таким образом, предлагают оставить старую стоимость природного газа для производителей тепловой энергии на отопительный сезон 2024-2025 на уровне:

7,42 грн/куб.м (с НДС) — для населения;

16,39 грн/куб.м. — для бюджетных учреждений.



Предприятия ТКЭ покупают газ у Нафтогаза по льготным ценам. Благодаря этому они удерживают от роста тарифы на тепло и горячую воду, зафиксированные по состоянию на 24 февраля 2022 года. Во время войны правительство обещало гражданам не менять тариф, несмотря на рост стоимости энергоносителей на газовых биржах в мире.

Усугубление негативной ситуации с долгами

Ситуацию омрачает то, что большинство производителей тепла имеют огромную задолженность перед Нафтогазом. Компания обнародовала информацию о долгах. Согласно ей, на 31 марта задолженность предприятий теплокоммунэнерго составляет 63,4 млрд грн. Тем временем население задолжало 9,8 млрд грн.

Источник: Нафтогаз

"Из-за катастрофического падения платежей за потребленный газ существует реальная угроза финансового дефолта "Нафтогаза Украины". Как сообщалось, год назад, по состоянию на апрель 2023 года новый на тот момент топ-менеджер компании Алексей Чернышев требовал от правительства 327 (!) млрд грн компенсации из госбюджета. Однако Кабмин существенно утолил аппетиты компании", — пишет издание.

В случае непродолжения действия режима ПСО на холодный сезон, предприятия ТКЭ будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые в разы выше. В связи с этим стоимость тепла и горячей воды для населения может сразу вырасти в полтора-два раза.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год подорожали жилищно-коммунальные услуги. В целом с марта 2023 по март 2024 года прибавили в стоимости 12,8%.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.