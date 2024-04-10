Тарифи в Україні зростають — яка послуга подорожчала найбільше за рік

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.

Такі дані наводить Державна служба статистики.

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Як змінились тарифи на послуги ЖКГ за рік

За даними Держстату, найбільше серед усіх комунальних послуг подорожчала електрична енергія, додавши у вартості 69,7%.

Підвищили тариф на електрику в червні минулого року. Раніше тариф залежав від споживання:

до 150 кВт-год на місяць потрібно було платити 1,44 грн;

більше 150 кВт-год — 1,68 грн/кВт-год.

Проте ціну підвищили до 2,64 гривні за 1 кВт-год, зробивши єдиний тариф, незалежно від обсягу споживання ресурсу.

У статвідомстві зазначають, що крім електроенергії, зросли в ціні такі послуги:

на 5,1% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

3,1% — послуга утримання та ремонту житла;

1,6% — послуга прибирання сміття.

Водночас, є тарифи, які подешевшали. За останній рік знизилися ціни на такі послуги ЖКГ:

на 0,8% стала дешевша послуга водопостачання;

на 0,5% — каналізація.

На деякі комунальні послуги ціни не змінилися. Йдеться про такі:

природний газ;

гаряча вода;

опалення.

Джерело: Держстат

Що буде з тарифами у 2024 році

В Україні на підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення встановлено мораторій до кінця воєнного стану. Однак, у Нафтогазі та уряді допускають можливе підвищення, та коли саме чекати нових цін — невідомо. Щодо подорожчання електроенергії, то в Міністерстві енергетики змінювати ціни поки що теж не планують.

Однак не виключають цього, з огляду на те, що поновились масштабні обстріли Росією енергооб'єктів. Тариф на електроенергію для населення можуть переглянути, оскільки гроші насамперед потрібні на проведення ремонтів пошкоджених об'єктів.

"На сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього (перегляду тарифу для населення. — Ред.) ще немає. Тому що для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоби покривати все споживання", — повідомили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Також ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.