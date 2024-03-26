Нафтогаз пояснив, як формують суму до сплати та як не переплатити

Нафтогаз пояснив, чому виникають у квитанціях "космічні" суми до сплати
Українці для того, щоб отримувати коректні нарахування у майбутніх комунальних рахунках за доставку та спожитий газ, мають правильно передавати показники. Споживачам розповіли, як формуються рахунки до сплати за блакитне паливо.
Про це розповіли у пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз України".
Як отримати коректні суми у платіжках
Як йдеться у повідомленні, правильні цифри у платіжках будуть у разі передачі показань газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.
У разі, якщо показники не повідомляють вчасно, нарахування здійснять за середніми показаннями лічильників за попередні місяці клієнта.
Передати показання можна кількома зручними способами на сайті або в чатботі облгазу, зателефонувавши до контакт-центру облгазу.
Як формується сума до сплати
У компанії пояснили, як формують "суму до сплати" у платіжці.
Початковий етап:
Показання газового лічильника потрапляють до оператора ГРМ (газорозподільної мережі), де формується об'єм спожитого газу клієнта та відправляється на інформаційну платформу Оператора ГТС.
Розрахунок:
Нафтогаз використовує дані про об'єми спожитого газу з платформи і формує суму до сплати — множать об'єм на ціну відповідно до тарифу (7,96 грн за куб. м. палива).
Фінальний етап:
Щомісяця до 11 числа кожного компанія відправляє рахунки на друк, а потім доставляє за допомогою поштового оператора.
Паралельно з цим відбувається формування рахунків через сервіси ГК "Нафтогаз України" та партнерів:
- в особистому кабінеті my.gas.ua;
- у чат-ботах GASUA: Viber чи Telegram.
- у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay;
- у відділеннях наших партнерів Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.
Також у компанії пояснили, що робити, якщо є затримки з доставкою.
"В умовах військових дій РФ деякі рахунки можуть доходити не так швидко, як зазвичай. За таких умов ви можете скористатись нашими онлайн-сервісами, або ж написати нам", — додали у Нафтогазі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом влада допускає підвищення комунальних тарифів для населення. Ціни можуть зрости під час війни та після її завершення.
Раніше ми писали, що з 1 квітня цього року можуть підвищити деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.
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