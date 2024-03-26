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Нафтогаз пояснив, чому виникають у квитанціях "космічні" суми до сплати

26 березня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нафтогаз пояснив, як формують суму до сплати та як не переплатити
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці для того, щоб отримувати коректні нарахування у майбутніх комунальних рахунках за доставку та спожитий газ, мають правильно передавати показники. Споживачам розповіли, як формуються рахунки до сплати за блакитне паливо.

Про це розповіли у пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

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Як отримати коректні суми у платіжках

Як йдеться у повідомленні, правильні цифри у платіжках будуть у разі передачі показань газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.

У разі, якщо показники не повідомляють вчасно, нарахування здійснять за середніми показаннями лічильників за попередні місяці клієнта.

Передати показання можна кількома зручними способами на сайті або в чатботі облгазу, зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

Як формується сума до сплати

У компанії пояснили, як формують "суму до сплати" у платіжці.

Початковий етап:

Показання газового лічильника потрапляють до оператора ГРМ (газорозподільної мережі), де формується об'єм спожитого газу клієнта та відправляється на інформаційну платформу Оператора ГТС.

Розрахунок:

Нафтогаз використовує дані про об'єми спожитого газу з платформи і формує суму до сплати — множать об'єм на ціну відповідно до тарифу (7,96 грн за куб. м. палива).

Фінальний етап:

Щомісяця до 11 числа кожного компанія відправляє рахунки на друк, а потім доставляє за допомогою поштового оператора.

Паралельно з цим відбувається формування рахунків через сервіси ГК "Нафтогаз України" та партнерів:

  • в особистому кабінеті my.gas.ua;
  • у чат-ботах GASUA: Viber чи Telegram.
  • у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay;
  • у відділеннях наших партнерів Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.

Також у компанії пояснили, що робити, якщо є затримки з доставкою.

"В умовах військових дій РФ деякі рахунки можуть доходити не так швидко, як зазвичай. За таких умов ви можете скористатись нашими онлайн-сервісами, або ж написати нам", — додали у Нафтогазі.

 

газ
Джерело: Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом влада допускає підвищення комунальних тарифів для населення. Ціни можуть зрости під час війни та після її завершення.

Раніше ми писали, що з 1 квітня цього року можуть підвищити деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

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Нафтогаз
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