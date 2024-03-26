Нафтогаз объяснил, как формируют сумму к оплате и как не переплатить

Нафтогаз объяснил, почему возникают в квитанциях "космические" суммы к оплате
Украинцы для того, чтобы получать корректные начисления в будущих коммунальных счетах за доставку и потребленный газ, должны правильно передавать показатели. Потребителям рассказали, как формируются счета к оплате за голубое топливо.
Об этом сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
Как получить корректные суммы в платежках
Как говорится в сообщении, правильные цифры в платежках будут при передаче показаний газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.
В случае, если показатели не сообщаются вовремя, начисление произведут по средним показаниям счетчиков за предыдущие месяцы клиента.
Передать показания можно несколькими удобными способами на сайте или в чате облгаза, позвонив в контакт-центр облгаза.
Как формируется сумма к оплате
В компании объяснили, как формируют "сумму к уплате" в платежке.
Начальный этап:
Показания газового счетчика попадают к оператору ГРМ (газораспределительной сети), где формируется объем потребленного газа клиента и отправляется на информационную платформу Оператора ГТС.
Расчет:
Нафтогаз использует данные об объемах потребленного газа с платформы и формирует сумму к уплате — умножают объем на цену в соответствии с тарифом (7,96 грн за куб. м. топлива).
Финальный этап:
Ежемесячно до 11 числа каждого месяца компания отправляет счета на печать, а затем доставляет с помощью почтового оператора.
Параллельно с этим происходит формирование счетов через сервисы ГК "Нафтогаз Украины" и партнеров:
- в личном кабинете my.gas.ua;
- в чат-ботах GASUA: Viber или Telegram.
- в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Ощадбанк и EasyPay;
- в отделениях партнеров Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.
Также в компании объяснили, что делать, если есть задержки с доставкой.
"В условиях военных действий РФ некоторые счета могут доходить не так быстро, как обычно. В таких условиях вы можете воспользоваться нашими онлайн-сервисами, или же написать нам", — добавили в Нафтогазе.
Что еще стоит знать
Напомним, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом власти допускают повышение коммунальных тарифов для населения. Цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.
Ранее мы писали, что с 1 апреля этого года могут увеличить некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
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