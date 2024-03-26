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Нафтогаз объяснил, почему возникают в квитанциях "космические" суммы к оплате

26 марта 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нафтогаз объяснил, как формируют сумму к оплате и как не переплатить
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы для того, чтобы получать корректные начисления в будущих коммунальных счетах за доставку и потребленный газ, должны правильно передавать показатели. Потребителям рассказали, как формируются счета к оплате за голубое топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

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Как получить корректные суммы в платежках

Как говорится в сообщении, правильные цифры в платежках будут при передаче показаний газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.

В случае, если показатели не сообщаются вовремя, начисление произведут по средним показаниям счетчиков за предыдущие месяцы клиента.

Передать показания можно несколькими удобными способами на сайте или в чате облгаза, позвонив в контакт-центр облгаза.

Как формируется сумма к оплате

В компании объяснили, как формируют "сумму к уплате" в платежке.

Начальный этап:

Показания газового счетчика попадают к оператору ГРМ (газораспределительной сети), где формируется объем потребленного газа клиента и отправляется на информационную платформу Оператора ГТС.

Расчет:

Нафтогаз использует данные об объемах потребленного газа с платформы и формирует сумму к уплате — умножают объем на цену в соответствии с тарифом (7,96 грн за куб. м. топлива).

Финальный этап:

Ежемесячно до 11 числа каждого месяца компания отправляет счета на печать, а затем доставляет с помощью почтового оператора.

Параллельно с этим происходит формирование счетов через сервисы ГК "Нафтогаз Украины" и партнеров:

  • в личном кабинете my.gas.ua;
  • в чат-ботах GASUA: Viber или Telegram.
  • в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Ощадбанк и EasyPay;
  • в отделениях партнеров Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.

Также в компании объяснили, что делать, если есть задержки с доставкой.

"В условиях военных действий РФ некоторые счета могут доходить не так быстро, как обычно. В таких условиях вы можете воспользоваться нашими онлайн-сервисами, или же написать нам", — добавили в Нафтогазе.

 

газ
Источник: Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом власти допускают повышение коммунальных тарифов для населения. Цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.

Ранее мы писали, что с 1 апреля этого года могут увеличить некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

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Нафтогаз
газ

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