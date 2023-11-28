Оплата счетов — Нафтогаз может вернуть деньги клиентам

Коммунальные квитанции. Фото: gazukr.com.ua

В ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".

Об этом сообщили в NaftogazUA.

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Подробнее о возврате средств

Как сообщили в компании, случаются следующие ошибки при оплате за газ:

клиенты не указывают номер лицевого счета;

украинцы ошибаются в цифрах;

потребители вносят чужой счет.

В Нафтогазе объясняют, что ситуацию можно исправить. В таком случае необходимо:

написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты;

сделать четкую фотографию чека с ошибочной оплатой;

передать одним из способов: электронная почта, обычная почта.

В случае, если деньги нужно вернуть на банковскую карту, то в таком случае следует отправить справку с реквизитами банка.

Если средства нужно перенести на подкорректированный лицевой счет, необходимо предоставить заявление о соответствующем переносе.

Что еще стоит знать

Напомним, государственная компания "Нафтогаз Украины" намерена усилить энергетическую безопасность за счет кредитных средств. Соответствующее соглашение было заключено с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Еще украинские потребители газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях. Однако этого можно избежать.