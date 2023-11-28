Оплата счетов — Нафтогаз может вернуть деньги клиентам

Нафтогаз вернет деньги некоторым украинцам — детали
В ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".
Об этом сообщили в NaftogazUA.
Подробнее о возврате средств
Как сообщили в компании, случаются следующие ошибки при оплате за газ:
- клиенты не указывают номер лицевого счета;
- украинцы ошибаются в цифрах;
- потребители вносят чужой счет.
В Нафтогазе объясняют, что ситуацию можно исправить. В таком случае необходимо:
- написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты;
- сделать четкую фотографию чека с ошибочной оплатой;
- передать одним из способов: электронная почта, обычная почта.
В случае, если деньги нужно вернуть на банковскую карту, то в таком случае следует отправить справку с реквизитами банка.
Если средства нужно перенести на подкорректированный лицевой счет, необходимо предоставить заявление о соответствующем переносе.
Что еще стоит знать
Напомним, государственная компания "Нафтогаз Украины" намерена усилить энергетическую безопасность за счет кредитных средств. Соответствующее соглашение было заключено с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Еще украинские потребители газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях. Однако этого можно избежать.
Читайте Новини.LIVE!