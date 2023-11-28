Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нафтогаз вернет деньги некоторым украинцам — детали arrow

Нафтогаз вернет деньги некоторым украинцам — детали

28 ноября 2023 12:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Оплата счетов — Нафтогаз может вернуть деньги клиентам
Коммунальные квитанции. Фото: gazukr.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".

Об этом сообщили в NaftogazUA.

Читайте также:

Подробнее о возврате средств

Как сообщили в компании, случаются следующие ошибки при оплате за газ:

  • клиенты не указывают номер лицевого счета;
  • украинцы ошибаются в цифрах;
  • потребители вносят чужой счет.

В Нафтогазе объясняют, что ситуацию можно исправить. В таком случае необходимо:

  • написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты;
  • сделать четкую фотографию чека с ошибочной оплатой;
  • передать одним из способов: электронная почта, обычная почта.

В случае, если деньги нужно вернуть на банковскую карту, то в таком случае следует отправить справку с реквизитами банка.

Если средства нужно перенести на подкорректированный лицевой счет, необходимо предоставить заявление о соответствующем переносе.

Что еще стоит знать

Напомним, государственная компания "Нафтогаз Украины" намерена усилить энергетическую безопасность за счет кредитных средств. Соответствующее соглашение было заключено с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Еще украинские потребители газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях. Однако этого можно избежать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме