Нафтогаз рассказал о подготовке к зиме

Работник НАК "Нафтогаз Украины". Фото: google.com

В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду. В этом году в украинские подземки направили 2,5 млрд. куб. м газа.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Подготовка к зиме

По словам главы правления компании Алексея Чернышева,

подготовка к зиме происходит по плану, а в этом месяце закачали природного газа даже больше.

Так, по состоянию на 19 июля в подземных хранилищах хранится 11,7 млрд куб. м "голубого топлива". Уровень объема соответствует плану подготовки запасов ресурса к следующей зиме.

Он отметил, что вышеуказанный объем соответствует аналогичному периоду в прошлом году.

"В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану, к тому же в июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось", — сообщил Чернышев.

Источник: Нафтогаз

Добыча газа

Ранее в Нафтогазе сообщили о рекордном полугодовом показателе по добыче природного газа за последние 15 лет. Укрбургаз пробурил около 157 тысяч метров. В частности, в апреле побит рекорд по месячной проходке — 32,4 тыс. метров.

В общем, Нафтогаз рассчитывает в этом году исключительно на собственный газ, импорта не будет. Компания надеется нарастить собственную газодобычу на 1 миллиард куб. м.

Больше о Нафтогазе

Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Также в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.