Газ в Україні — громадяни цьогоріч користуватимуться виключно вітчизняним ресурсом

Керівник Нафтогазу Олексій Чернишов. Фото: gas.ua

НАК "Нафтогаз України" у 2023 році має намір користуватися "блакитним паливом" власного видобутку. Імпорту цьогоріч не планують.

Про таке рішення повідомив керівник Нафтогазу Олексій Чернишов.

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За словами Чернишова, поточного року "Нафтогаз" планує наростити видобуток до 13,5 млрд кубометрів за рік, що на 1 млрд більше, ніж було минулого року. Решту нестачі будуть покривати приватні нафтовидобувачі.

Проте, з огляду на військові ризики буде і можливість імпортувати газ через європейську платформу закупівель.

Як зазначив посадовець, "блакитного палива" вітчизняного видобутку буде достатньо для проходження опалювального сезону 2023-2024 років без імпорту.

"Але є військові небезпеки, тому "Нафтогаз" приєднався до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", — уточнив голова Нафтогазу.

Україна посідає друге місце у Європі за підтвердженими запасами природного газу, тому потрібно використати цей потенціал, Чернишов.

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Нагадаємо, українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".

Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% населення, сформували та розіслали оновлені комунальні платіжки за спожитий природний газ у квітні поточного року. Проте розрахуватися одразу зможуть не всі.