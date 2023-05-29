Газ в Україні — громадяни цьогоріч користуватимуться виключно вітчизняним ресурсом

Нафтогаз розповів про плани щодо запасів "блакитного палива" на цей рік
НАК "Нафтогаз України" у 2023 році має намір користуватися "блакитним паливом" власного видобутку. Імпорту цьогоріч не планують.
Про таке рішення повідомив керівник Нафтогазу Олексій Чернишов.
Відмова від закупівель газу
За словами Чернишова, поточного року "Нафтогаз" планує наростити видобуток до 13,5 млрд кубометрів за рік, що на 1 млрд більше, ніж було минулого року. Решту нестачі будуть покривати приватні нафтовидобувачі.
Проте, з огляду на військові ризики буде і можливість імпортувати газ через європейську платформу закупівель.
Як зазначив посадовець, "блакитного палива" вітчизняного видобутку буде достатньо для проходження опалювального сезону 2023-2024 років без імпорту.
"Але є військові небезпеки, тому "Нафтогаз" приєднався до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", — уточнив голова Нафтогазу.
Україна посідає друге місце у Європі за підтвердженими запасами природного газу, тому потрібно використати цей потенціал, Чернишов.
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Нагадаємо, українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".
Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% населення, сформували та розіслали оновлені комунальні платіжки за спожитий природний газ у квітні поточного року. Проте розрахуватися одразу зможуть не всі.